Иосиф Пригожин захотел сменить фамилию после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

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Речь идёт о комментариях: «Верни Ростов!», «Хватит гнать на Шойгу!», «Не ожидали от тебя, Йося» и других.
«У меня в записной книжке 9 тысяч номеров. Можете представить, какое количество мемов мне пришло?» — отметил продюсер.
В беседе с изданием он отметил, что всерьёз размышляет о замене собственной фамилии на Перфилов, которая принадлежала её жене до замужества.
Ранее продюсер заявил, что самому ему подобные шутки смешными не кажутся. Он и вся его семья достаточно тяжело пережили вчерашний день, искренне переживая за судьбу страны.