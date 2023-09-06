Иосиф Пригожин заявил, что получал «мешки денег от пацанов»

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как ему привозили мешки денег «от пацанов», путая его с ныне покойным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Пригожин рассказал, что в его офис часто приходили люди, которые хотели вступить в ЧВК. Были среди них и те, кто предлагал крупные суммы денег.
По словам Иосифа Пригожина, его начали путать с однофамильцем ещё до попытки мятежа ЧВК «Вагнер».
Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ. Продюсер заявлял, что очень хотел поработать со своей соведущей Лерой Кудрявцевой и был воодушевлён работой. Причины его ухода из передачи неизвестны.
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«Привозили мешки денег (…) Никто никаких денег не брал, естественно. Приходили люди со словами: «Это от пацанов». Мы говорили: «Это не к нам, это в другое место», – рассказал продюсер.
Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ. Продюсер заявлял, что очень хотел поработать со своей соведущей Лерой Кудрявцевой и был воодушевлён работой. Причины его ухода из передачи неизвестны.
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Анастасия Чинкова