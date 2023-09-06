Иосиф Пригожин заявил, что приходил на работу через подвал из-за ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что некоторое время был вынужден заходить в свой офис через подвал из-за постоянной путаницы с главой ЧВК «Вагнер».
Продюсера Пригожина часто путали с ныне покойным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, что создавало много проблем для первого.
Иосиф Пригожин рассказал, что у входа в его офис всегда находились какие-то люди, желавшие встретиться с его однофамильцем. Из-за этого продюсеру пришлось заходить на работу через подвал, чтобы миновать навязчивую публику.
Ранее он рассказал, что к нему в офис часто приходили люди с большими суммами денег и говорили, что они переданы «от пацанов».
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Иосиф Пригожин рассказал, что у входа в его офис всегда находились какие-то люди, желавшие встретиться с его однофамильцем. Из-за этого продюсеру пришлось заходить на работу через подвал, чтобы миновать навязчивую публику.
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Анастасия Чинкова