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Иосиф Пригожин заявил, что приходил на работу через подвал из-за ЧВК «Вагнер»

06 сентября 2023, 15:16
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что некоторое время был вынужден заходить в свой офис через подвал из-за постоянной путаницы с главой ЧВК «Вагнер».
Продюсера Пригожина часто путали с ныне покойным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, что создавало много проблем для первого.

Иосиф Пригожин рассказал, что у входа в его офис всегда находились какие-то люди, желавшие встретиться с его однофамильцем. Из-за этого продюсеру пришлось заходить на работу через подвал, чтобы миновать навязчивую публику.


Ранее он рассказал, что к нему в офис часто приходили люди с большими суммами денег и говорили, что они переданы «от пацанов».

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#шоу-бизнес
#продюсер
#офис
#пригожин
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Отец Иды Галич устроил разборки на дороге на Ленинградском шоссе
06 сентября 2023, 15:43

Фото: iStock/djedzura

Отец популярной российской блогерши Иды Галич Василий Галич устроил разборки на дроге на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
«Спокойно себе ехал, ел хот-дог, а сзади упёрлась тачка и начала сигналить. Смотрю, а там две курицы сидят», - так прокомментировал ситуацию Галич. 

Он заявил, что спокойно выезжал с заправки, ел хот-дог и никуда не торопился. Вдруг, авто позади начало сигналить ему, обгонять, а затем из него показались неприличные жесты. Мужчина решить догнать машину и посмотреть, кто там, однако, увидев в салоне двух девушек, решил не продолжать конфликт.

Оппонентки же описывают ситуацию иначе. По их словам, Галич вылетел с заправки, устроив аварийную ситуацию, затем стал тормозить, блокируя их авто и показывая различные жесты из окна. Они также утверждают, что Галич пытался заставить их остановиться и угрожал им.

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#конфликт
#авто
#москва
#шоссе
#блогер
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Иосиф Пригожин заявил, что получал «мешки денег от пацанов»
Иосиф Пригожин рассказал, как его путали с главой ЧВК «Вагнер»
06 сентября 2023, 14:59

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как ему привозили мешки денег «от пацанов», путая его с ныне покойным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Пригожин рассказал, что в его офис часто приходили люди, которые хотели вступить в ЧВК. Были среди них и те, кто предлагал крупные суммы денег.

«Привозили мешки денег (…) Никто никаких денег не брал, естественно. Приходили люди со словами: «Это от пацанов». Мы говорили: «Это не к нам, это в другое место», – рассказал продюсер.

По словам Иосифа Пригожина, его начали путать с однофамильцем ещё до попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ. Продюсер заявлял, что очень хотел поработать со своей соведущей Лерой Кудрявцевой и был воодушевлён работой. Причины его ухода из передачи неизвестны.

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#шоу-бизнес
#продюсер
#деньги
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Панин*: Непорядочно поступили те люди, что вызвали полицию
Baza: Панин* раскрыл обстоятельства своего задержания в Таллине
05 сентября 2023, 20:11

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский актер Алексей Панин*, который сегодня был задержан в Таллине за пьяный дебош, рассказал, что случилось на самом деле, в интервью Baza.
Напомним, Панин*, находившийся в алкогольном опьянении, около трех часов ночи ломился в дом к незнакомым людям, бил посуду и сильно шумел. Его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, после чего перенаправили в вытрезвитель.

По словам артиста, его действительно задержали, но не в частном доме, а в публичном. Он приехал туда выпить, поскольку алкоголь в Эстонии ночью не продают. 

«Получился бытовой конфликт. Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель», - прокомментировал ситуацию Панин*.

Артист настаивает на том, что никакого дебоша он не устраивал, и уж точно не нарушал эстонское законодательство.

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Иван Охлобыстин заявил, что у Михаила Ефремова в колонии выпали нижние зубы

Отар Кушанашвили рассказал о предлетальном состоянии Алексея Панина*

Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября»

*Признан иноагентом на территории РФ
#алкоголь
#конфликт
#артист
#эстония
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У Михаила Ефремова в колонии повыпадали нижние зубы
Иван Охлобыстин заявил, что у Михаила Ефремова в колонии выпали нижние зубы
05 сентября 2023, 14:10

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Звезда российского ТВ Иван Охлобыстин рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова, который отбывает тюремный срок в колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, в интервью «ТАСС».
«Все нормально, он поправил свое здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — рассказал Охлобыстин. 

Артист отметил, что часто навещает Ефремова вместе с Гариком Сукачевым. Он также выразил надежду на то, что после освобождения актеру удастся вернуться к деятельности в кино и театре. Охлобыстин добавил, что театр «Современник», который сейчас переживает не лучшие времена, как никогда раньше нуждается в таком режиссере как Ефремов. 

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#кино
#театр
#зубы
#артист
#ефремов
#колония
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Отар Кушанашвили рассказал о предлетальном состоянии Алексея Панина*
04 сентября 2023, 18:38

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Журналист Отар Кушанашвили, который был другом актера Алексея Панина*, рассказал о состоянии сбежавшего из России артиста, в эфире YouTube-шоу.
«Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину», — прокомментировал ситуацию Кушанашвили.

Журналист отметил, что его бывший друг сам разрушил себя и свою жизнь. Он также посетовал на страшное будущее, которое уготовано Панину*. 

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера Алексея Панина*. 1 июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с российским актером Алексеем Паниным*, который сейчас проживает в Испании. В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.

*Признан иноагентом на территории РФ.

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#актёр
#журналист
#интервью
#крымский рф
#иностранный агент
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Звезда сериала «Мухтар» Носик впервые стал отцом
03 сентября 2023, 14:46

Фото:istockphoto/netrun78

Актер Александр Носик рассказал, что у него родилась дочь.
Имя девочки неизвестно. Александр Носик заявил, что больше не будет никаких подробностей. Актёр признался, что очень счастлив.
 
«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье — на свет появился маленький, но такой большой, такой очаровательный и важный человечек!» — сообщил в своём блоге Александр Носик.
 Актёр был женат дважды. Его первой женой была юрист Ольга фон Зингер. Пара развелась в 2017 году. О второй супруге артиста ничего неизвестно.
 
Александр Носик обрёл популярность благодаря роли Артёма Колосова в сериале «Возвращение Мухтара». Фильмография артиста насчитывает более 50 ролей.

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#актёр
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#кино
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Собчак запретила шутить про 3 сентября
03 сентября 2023, 11:50

Фото: iStock/batuhan toker

Журналистка Ксения Собчак попросила россиян не шутить про 3 сентября.
О шутках про 3 сентября написала в своём Telegram-канале телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она запретила шутить про 3 сентября.
 
Шутки над строчками из популярной песни Михаила Шуфутинского под названием «Третье сентября», по мнению Собчак, давно перестали быть смешными.
 
«Я запрещаю шутки про третье сентября, это не смешно, они всех уже достали, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь».
Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября». По его словам, почувствовал песню «своей» сразу же, как только композитор Игорь Крутой наиграл ему мелодию. Артист считает «Третье сентября» одной из главных песен своей жизни.

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#новости
#россияне
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Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября»
03 сентября 2023, 09:12

Фото: iStock/batuhan toker

Певец Михаил Шуфутинский признался, что фанаты приурочивают важные события к 3-му сентября.
«КП» узнал у Михаила Шафутинского его отношение к известной композиции. По словам певцы, к треку «Третье сентября» нет клипа, и он не пытался специально раскручивать эту песню.
 
Шуфутинский рассказал, что почувствовал песню «своей» сразу, как только композитор Игорь Крутой наиграл ему мелодию. Артист считает «Третье сентября» одной из главных песен своей жизни.
 
«Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял – это моё. Да и сам он мне сразу сказал: «Обязательно возьми эту песню и сделай её», — вспомнил Михаил Шуфутинский.
В 2023 году хиту «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Многие годы песня и строчки из композиции являются популярным мемом. При этом, по словам артиста, миллиона долларов он на песне не заработал.

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#певец
#музыка
#артист
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Пугачева продала свой второй замок с долгом за газ
Алла Пугачева продала свой второй замок в Подмосковье
01 сентября 2023, 12:24

Фото: iStock/Yuliya

Подмосковный замок Аллы Пугачевой, в котором накопился долг за газ в 15 тысяч рублей, уже не принадлежит певице, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что шикарный замок Пугачевой в Троицком районе Подмосковья является газовым должником. Газовщики подали на певицу в суд, с просьбой выплатить им 15,5 тысяч рублей.

Однако, выяснилось, что замок уже не принадлежит Пугачевой. По кадастровым документам она по-прежнему является его владелицей, но сама в доме давно не живет. По словам соседей, новым хозяином замка стал владелец одного из крупнейших ТЦ Москвы.

Отмечается, что предприниматель пользуется 50%-ной скидкой на ЖКУ по пенсионерскому тарифу.

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