Иван Ургант появился на публике после долгого отсутствия

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Известный российский телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился на публике и посетил превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Ярмарка открылась 28 сентября и стала 11 по счету. На мероприятии Урганта заметили фотографы. Телеведущий был ярко одет: прямые джинсы, голубой свитер, сверху зеленый пиджак, а на ногах красные кроссовки. Иван Ургант так широко известен благодаря своему шоу «Вечерний Ургант», но в 2022 году передачу сняли с эфира. После выступлений против российской специальной операции на Украине Ургант покинул Россию.
На мероприятии также присутствовали другие знаменитые гости: Константин Эрнст, Равшана Куркова, Рома Зверь, Ксения Собчак, Максим Виторган, Влад Лисовец и другие.
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow – место, где можно первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить самые необходимые знания об актуальном искусстве.
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На мероприятии также присутствовали другие знаменитые гости: Константин Эрнст, Равшана Куркова, Рома Зверь, Ксения Собчак, Максим Виторган, Влад Лисовец и другие.
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