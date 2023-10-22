Иван Ургант поднял цены на выступления

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Гонорар за выступление на корпоративе комика и телеведущего Ивана Урганта увеличился до 7 млн рублей.
Telegram-канал Mash пишет, что соведущий Ивана Урганта по программе «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев установил гонорар от 1,62 млн рублей.
За выступление на корпоративе команды программы «Вечерний Ургант» придётся доплатить 550 тысяч рублей за сценарий, 500 тысяч рублей продюсерам и менеджменту. В сумме придётся заплатить минимум 12 млн рублей.
Ранее сообщалось, что известный российский телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился на публике и посетил превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023.
На мероприятии Урганта заметили фотографы. Телеведущий был ярко одет: прямые джинсы, голубой свитер, сверху зеленый пиджак, а на ногах красные кроссовки. Иван Ургант так широко известен благодаря своему шоу «Вечерний Ургант», но в 2022 году передачу сняли с эфира.
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За выступление на корпоративе команды программы «Вечерний Ургант» придётся доплатить 550 тысяч рублей за сценарий, 500 тысяч рублей продюсерам и менеджменту. В сумме придётся заплатить минимум 12 млн рублей.
На мероприятии Урганта заметили фотографы. Телеведущий был ярко одет: прямые джинсы, голубой свитер, сверху зеленый пиджак, а на ногах красные кроссовки. Иван Ургант так широко известен благодаря своему шоу «Вечерний Ургант», но в 2022 году передачу сняли с эфира.
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Мария Фирсова