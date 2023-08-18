Ивлеева извинилась за эпизод своего шоу с вареным грызуном

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в своем телеграм-канале извинилась перед своими подписчиками за эпизод своего шоу AgentShow DACHA, где ее гостья была вынуждена съесть вареную морскую свинку.
Ивлеева отметила, что такой поступок был неуместным и неэтичным. Она подчеркнула, что свинка из выпуска шоу поступила на съемочную площадку из специального магазина, в котором продаются кормовые грызуны для хищных питомцев.
Напомним, В эфире шоу Ивлеевой демонстрировалось, как блогер заставила журналистку съесть варёную морскую свинку. Видео вызвало бурную реакцию зрителей. Пользователи сети стали оставлять негативные комментарии под выпуском шоу, после чего, Ивлеева публикацию удалила.
Зоозащитник Наталья Базаркина заявила, что после инцидента с поеданием морской свинки гостьей шоу Ивлеевой, блоера необходимо привлечь к ответственности.
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Напомним, В эфире шоу Ивлеевой демонстрировалось, как блогер заставила журналистку съесть варёную морскую свинку. Видео вызвало бурную реакцию зрителей. Пользователи сети стали оставлять негативные комментарии под выпуском шоу, после чего, Ивлеева публикацию удалила.
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Екатерина Коршунова