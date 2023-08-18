Ивлеевой может грозить лишение свободы после поедания морской свинки в эфире

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Зоозащитник Наталья Базаркина заявила, что после инцидента с поеданием морской свинки гостьей шоу Ивлеевой, блоера необходимо привлечь к ответственности. Об этом сообщает телеграмм-канал с «Абзац».
В эфире шоу Ивлеевой демонстрировалось, как блогер заставила журналистку съесть варёную морскую свинку.
Видео вызвало бурную реакцию зрителей. Пользователи сети стали оставлять негативные комментарии под выпуском шоу, после чего, Ивлеева публикацию удалила.
Зоозащитница заявила, что блогера нужно привлечь к уголовной ответственности за жестокое общение с животными. Базаркина призвала собрать все видеоролики Ивлевой и провести проверку. Она добавила, что блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы.
Читайте также:
Минкульт не выдал прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с Ивлеевой за оскорбление чувств верующих
Мошенники лишили блогера Настю Ивлееву 1,1 миллиона рублей
Блогера Ивлееву начали проверять на предмет неуплаты налогов
Видео вызвало бурную реакцию зрителей. Пользователи сети стали оставлять негативные комментарии под выпуском шоу, после чего, Ивлеева публикацию удалила.
Читайте также:
Минкульт не выдал прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с Ивлеевой за оскорбление чувств верующих
Мошенники лишили блогера Настю Ивлееву 1,1 миллиона рублей
Блогера Ивлееву начали проверять на предмет неуплаты налогов
Анастасия Крестьянова