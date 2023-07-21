Известная телеведущая Судец обратилась к Урганту после слухов о его возвращении на телевидение

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Заслуженная артистка России, телеведущая Татьяна Судец придерживается строгой позиции относительно возможного возвращения шоу «Вечернего Урганта» вместе с ее ведущим Иваном Ургантом в эфир Первого канала. Об этом пишет «Утро.ру».
Судец считает, что Иван Ургант запятнал себя несмываемым пятном позора, так как уехал из России во время спецоперации, а затем начал ее критиковать в соцсетях.
Телеведущая отметила, что шоу «Вечерний Ургант» было «на уровне», однако ее бессменный ведущий присоединился к «стае крыс, побежавших с корабля».
Судец подчеркнула, что Ургант и другие звезды шоу-бизнеса банально пытаются спасти все свои материальные блага.
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Телеведущая отметила, что шоу «Вечерний Ургант» было «на уровне», однако ее бессменный ведущий присоединился к «стае крыс, побежавших с корабля».
«Опять же, деньги. А вы думаете, что бесплатно стали такими вот яростными «пацифистами»», — цитирует телеведущую «Утро.ру».
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Екатерина Коршунова