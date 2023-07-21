Известная телеведущая Судец расплакалась за кулисами шоу Малахова

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Советская телеведущая Татьяна Судец поблагодарила своего коллегу Андрею Малахову за приглашение в эфир телешоу «Песни от всей души» участников и героев спецоперации на Украине. Об этом сообщает NEWS.ru.
Судец отметила, что такие программы — правильное решение, а также призвала показывать на телевидении больше достойных людей.
Телеведущая также рассказала о том, что встретилась в гримерной с одним из военнослужащих.
Напомним, ранее ведущая телешоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская вызвала возмущение у аудитории своим обращением к детскому парикмахеру Тимуру. Её негодование было вызвано названием его салона красоты — «Детская пыточная». После эфира зрители высказались в защиту героя передачи, осудив Барановскую за её резкий стиль общения и утверждая, что он не сделал ничего плохого.
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Телеведущая также рассказала о том, что встретилась в гримерной с одним из военнослужащих.
«Он меня обнял и заплакал, представляете? Взрослый мужик. У меня слезы потекли тоже», — приводит слова Судец NEWS.ru.
Напомним, ранее ведущая телешоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская вызвала возмущение у аудитории своим обращением к детскому парикмахеру Тимуру. Её негодование было вызвано названием его салона красоты — «Детская пыточная». После эфира зрители высказались в защиту героя передачи, осудив Барановскую за её резкий стиль общения и утверждая, что он не сделал ничего плохого.
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Екатерина Коршунова