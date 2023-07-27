Известный телеведущий Рогов рассказал, как напрасно ушёл с СТС

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Известный стилист Александр Рогов рассказал, как неудачно покинул канал СТС. Об этом сообщает «Утро.ру».
Александр Рогов стал гостем YouTube-шоу Анастасии Ивлеевой «AgentShow. Дачный сезон». Там он рассказал, что много лет работал над проектом на СТС, целью которого было изменить жизнь уставшим от быта героиням. Но сейчас он понял, что ощущает некое стеснение.
Позднее он получил очень выгодное предложение от ТНТ. Канал предлагал высокий гонорар и место ведущего нового шоу. Рогов согласился и ушёл с СТС к его прямому конкуренту.
Однако, сообщает «Утро.ру», на ТНТ ведущий не мог самостоятельно сказать ни слова, все действия были заранее просчитаны и внесены в сценарий. То, от чего ушёл Рогов, теперь показалось ему идеальной работой.
Тогда он решил вернуться на СТС. Это было сложно, рассказывает Рогов, поскольку он боялся, что прежний редактор не пойдёт ему навстречу. Но руководитель вошёл в положение стилиста и позволил ему вновь занять прежнюю должность.
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Позднее он получил очень выгодное предложение от ТНТ. Канал предлагал высокий гонорар и место ведущего нового шоу. Рогов согласился и ушёл с СТС к его прямому конкуренту.
Тогда он решил вернуться на СТС. Это было сложно, рассказывает Рогов, поскольку он боялся, что прежний редактор не пойдёт ему навстречу. Но руководитель вошёл в положение стилиста и позволил ему вновь занять прежнюю должность.
«Вернулся, как побитая собака», – заключил Александр Рогов.
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