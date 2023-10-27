Канделаки: «Музыка сегодня нуждается в перезагрузке»

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Директор телеканала Тина Канделаки ТНТ объявила о запуске шоу «Новая Фабрика звёзд», кастинги на который уже начались. Она отметила важность возвращения проекта на телеэкраны.
«Музыка сегодня нуждается в перезагрузке. Музыкальные фильмы-биографии хотят снимать про «Иванушек», «Кино» и «Руки Вверх!», так как за последние годы других глыб не появилось. Но это не значит, что их нет, эти бриллианты просто нужно найти. Как бы стремительно люди ни выбивались в артисты благодаря соцсетям, ничто не сравнится с профессиональным подходом, когда с тобой работают лучшие музыканты страны», — приводит «Вечерняя Москва» слова Канделаки.Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ в нынешнем телевизионном сезоне запустит легендарное телешоу «Фабрика звёзд» в обновленном формате.
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