Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Катя Лель назвала общей российской победой попадание ее песни в топ Spotify

Катя Лель назвала общей российской победой попадание ее песни в топ Spotify

01 декабря 2023, 18:22
Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Певица Катя Лель считает общей российской победой факт попадания ее песни «Мой мармеладный» в топ популярных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Об этом пишет ТАСС.

Лель подчеркнула, что музыка является энергией единения, благодаря которой стираются все границы. Продюсер Иосиф Пригожин выразил уверенность в том, что в песне «Мой мармеладный» заложен некий «код, благодаря которому песня становится хитом».

Напомним, песня «Мой мармеладный» была выпущена около двадцати лет назад, а на прошлой неделе она вошла в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Сама певица ранее назвала это «вселенской фантастикой». А также Лель связала такой успех композиции с «высшими силами» и заявила, что тот факт, что песня завирусилась в Сети именно на русском, а не на каком-либо другом языке мира, неслучаен.

Читайте также:

Катя Лель назвала попадание песни «Мой мармеладный» в мировой чарт фантастикой

В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы

На Украине заявили, что договорились с Польшей открыть КПП для пустых грузовиков
#санкции
#музыка
#певица
#песня
#продюсер
#пригожин
Читайте нас в
Актёр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребёнка
01 декабря 2023, 12:00

Фото: iStock/eranicle

Актёр сериалов «Телохранители» и «Триггер» Александр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребенка, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пропажу четырёхлетнего сына Левин обнаружил вчера, когда пришёл забирать ребёнка из детского сада.

Оттуда он позвонил своей бывшей жене. Она заявила ему, что действительно забрала сына, и теперь они будут жить вдвоём, после чего бросила трубку. 

Левин написал заявление в полицию.

С супругой актёр расстался ещё летом, а вчера он пришёл в их общую квартиру и забрал оттуда телевизор, видеокамеру и пылесос.

Бывшая супруга Левина заявила, что никого не похищала. По её словам, суды между ней и бывшим мужем прошли, штамп о разводе поставлен и она уже подала на алименты.

Читайте также:

Жена Боярского сообщила, что артиста выпишут из больницы через несколько дней

Киселёв: Артисты отказываются выступать на одной сцене с SHAMAN

Любовь Успенская вспомнила, как выступала пьяной в Барвихе
#алименты
#заявление
#актёр
#похищение
#ребёнок
Читайте нас в
Певца Шарлота этапировали в Самару
«Известия»: Певца Шарлота поездом этапировали в Самару
30 ноября 2023, 23:23

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Певца Эдуарда Шарлота этапировали в Самару поездом. Об этом пишут «Известия».
«Возбуждено уголовное дело по трём статьям, но пока он задержан на трое суток и будет находиться в изоляторе временного содержания в Самаре», — цитирует издание слова собеседника.

Шарлота 22 ноября задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Оказалось, что следователями СК по Самарской области в отношении певца возбуждены три уголовных дела. Его обвиняют в одном эпизоде по ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и двум — по статье 354.1 УК РФ ((«Реабилитация нацизма»).

Читайте также:

Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского, заставив его спеть украинский гимн

Сжег паспорт, купил военный билет и вызвал SHAMANа на дуэль: что грозит задержанному певцу

Адвокат Исаев заявил о возможном привлечении к уголовной ответственности Шарлота
#дело
#уголовное дело
#ук
#ск
#рф
#певец
#артист
Читайте нас в
Жена Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы
Жена Боярского сообщила, что артиста выпишут из больницы через несколько дней
30 ноября 2023, 13:39

Фото: iStock/David Gyung

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выпишут из Мариинской больницы уже через несколько дней. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на жену актера, актрису Ларису Луппиан.
Из-за временного отсутствия Боярского «Театр Ленсовета» вынуждено изменил программу на несколько дней: 4 и 14 декабря спектакли с участием Боярского были заменены на иные.

Напомним, 27 ноября советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь боролись реаниматологи.

Врачам понадобились сутки, чтобы стабилизировать состояние артиста и перевести его в обычную палату. Он находится под присмотром медиков.

В марте текущего года народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья. По словам артиста, такие мысли возникли из-за проблем со здоровьем и осложнениями после перенесенного COVID-19. 

Читайте также:

Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом в Петербурге

Разработчик суперкомпьютеров может оказаться в психбольнице

Зеленский засомневался в перспективах вступления Украины в НАТО
#актёр
#театр
#жизнь
#инфаркт
#артист
#госпитализация
Читайте нас в
Любовь Успенская вспомнила, как выступала пьяной в Барвихе
30 ноября 2023, 11:45

Фото: istockphoto/Phawat Topaisan

Певица Любовь Успенская рассказала, как выступала пьяной на новогоднем корпоративе.
News.ru пишет, что Успенская призналась, что во время выступления в Барвихе выпила очень много алкоголя. В тот день артистка давала четвертый концерт подряд.

«Организаторы говорят: «Боже мой, как она будет петь?» Меня просто поставили. Там сидели мужики, в Барвихе. И я включила «Успенскую» и отпела так!» — вспоминает Любовь Успенская. 
По словам певицы, сейчас она не употребляет алкоголь. 

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом. Об этом ведущий сообщил на музыкальной премии «Золотой граммофон». Когда Дмитрий Маликов получил свою 13 статуэтку, Хрусталев сказал, что это его счастливое число, ведь в этот день родилась его дочь.

Читайте также:

44-летний ведущий Хрусталев стал отцом

Певице Хлебниковой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем

У Пэрис Хилтон родился второй ребенок
#алкоголь
#шоу-бизнес
#концерт
#новости
#новый год
Читайте нас в
44-летний ведущий Хрусталев стал отцом
30 ноября 2023, 09:56

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом.
Об этом ведущий сообщил на музыкальной премии «Золотой граммофон». Когда Дмитрий Маликов получил свою 13  статуэтку, Хрусталев сказал, что это его счастливое число, ведь в этот день родилась его дочь.
 
«13-го числа у меня родилась дочь!»,— воскликнул он. 
Жена комика экс-солистка группы «Фабрика», певица Мария Гончарук. Пара поженилась в 2019 году. 

До брака у Хрусталева был роман с ведущей Екатериной Варнавой. 

«К Хрусталеву отношусь с уважением и трепетом, люблю его маму. Желаю ему счастья, переживаю за него. Мы очень часто ведем корпоративы, между нами осталась рабочая химия», —рассказала Варнава в шоу Иды Галич на YouTube «Есть вопросики».
Читайте также:

У Пэрис Хилтон родился второй ребенок

Стало известно о романе 72-летнего режиссёра Учителя с 26-летней девушкой

Певец Влад Соколовский тайно женился на матери своего сына
#дети
#шоу-бизнес
#новости
#родители
#общество
Читайте нас в
Киселёв: Артисты отказываются выступать на одной сцене с SHAMAN
30 ноября 2023, 09:33

Фото: iStock/batuhan toker

Глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).
По словам Киселёва, многие крупные артисты буквально отказываются принимать участие в мероприятиях, зная, что вместе с ними на сцене будет выступать Дронов. Об этом продюсер ​заявил в интервью для News.ru.

Владелец «Русской медиагруппы» заявил, что подобное отношение к не так давно взошедшей звезде российской эстрады сложилось из-за его неискренности. 

Киселёв также обвинил SHAMAN в том, что он никак не помогает российской армии. 

Напомним, ранее певец Эдуард Шарлот, который сжёг российский паспорт, затем попал в питерский СИЗО, а после был обвинён по двум уголовным статьям, вызвал SHAMAN на музыкальную дуэль.

Читайте также: 

«АиФ»: Сжёгший паспорт блогер Шарлот вызвал певца SHAMAN на музыкальную дуэль

Михалков назвал SHAMANа прекрасным певцом

Блогер Милохин спел песню SHAMAN «Я русский», перепутав ее с гимном России
#певец
#продюсер
#артист
Читайте нас в
Жена экс-бойфренда Волочковой отправила мужу перед смертью письмо
Жена экс-бойфренда Волочковой отправила мужу письмо перед смертью в СИЗО
30 ноября 2023, 04:00

Фото: iStock/seb_ra

Супруга экс-жениха российской балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова рассказала, что перед смертью мужу отправила ему письмо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката и друга семьи Александра Бенхина.
«Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. Люблю тебя очень сильно», — написала в письме жена Сергея.

Женщина уверена, что супруг получил письмо, однако трогательный текст послания не уберёг мужчину от гибели.

По словам Бенхина, не исключено, что причиной подавленного состояния Кузнецова могла быть депрессия. Он отметил, что обращение к психиатру в СИЗО является обычным делом.

Издание напомнило, что Сергей Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае на почве ревности в паре произошла драка, после которой Анастасия оказалась в больнице. Она написала заявление в полицию, но спустя некоторое время супруги помирились. Однако закрыть дело из-за примирения сторон было невозможно из-за серьёзности совершённого деяния.

В среду, 29 ноября, Кондрачук получила официальную телеграмму о гибели мужа. В тексте говорится, что Кузнецов скончался 28 ноября. Вопросы захоронения родственникам мужчины предлагается решить с представителями СИЗО.

Сергей Кузнецов познакомился с Анастасией Волочковой на шоу «Давай поженимся!» в 2021 году. После программы они отправились в романтический отпуск на Мальдивы, но расстались сразу после путешествия.

Читайте также:

Труп экс-бойфренда Волочковой нашли в камере «Матросской тишины»

«Это ужас какой-то»: Волочкова прокомментировала смерть экс-любовника

Собчак высказалась о постельных сценах с участием мужа
#дело
#драка
#смерть
#труп
#женщина
#супруги
#мужчины
#шоу
#сизо
#депрессия
Читайте нас в
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген
People: Умерла актриса из «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген
30 ноября 2023, 02:25

Фото: iStock/Marat Musabirov

Американская актриса Френсис Стернхаген скончалась в Нью-Йорке в возрасте 93 лет. Она известна зрителям по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания», пишет People.
«С огромной скорбью мы сообщаем новость о том, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла от естественных причин в Нью-Рошеле в штате Нью-Йорк 27 ноября 2023 года в возрасте 93 лет», — цитирует издание заявление родственников актрисы.

Отмечается, что Френсис Стернхаген три раза была номинирована на премию «Эмми», один из них — за роль матери Трея в «Сексе в большом городе». Актриса также получила две премии «Тони» за достижения в области театрального искусства.

Читайте также:

В Москве умерла актриса Солодовникова

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева

В Москве обнаружили мумии умерших полгода назад сестёр-близняшек
#актриса
#сша
#смерть
#сериал
Читайте нас в
Собчак высказалась о постельных сценах с участием мужа
Собчак высказалась о секс-сценах мужа Богомолова
29 ноября 2023, 23:09

Фото: iStock/Adam Yee

Журналистка Ксения Собчак высказалась о постельных сценах с участием своего супруга, режиссёра Константина Богомолова.
В социальной сети Instagram* телеведущая ответила на вопрос, как она относится к секс-сценам с мужем, фразой «как же надо нас не понимать».

«Огромное количество вопросов было на премьере сериала «Кеша»: мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с другими женщинами. Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», — написала Собчак в посте.

Читайте также:

Собчак обвинила публикующие ее фото в мини-юбках СМИ в зависти

Сын Боярского рассказал о состоянии народного артиста после перенесенного инфаркта

«Ждет смерти Путина»: Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ


*Запрещенная в России экстремистская организация
#секс
#фото
#сми
#instagram
#ксения собчак
Читайте нас в
Достижения.рф