Катя Лель узнала инопланетян, которые 30 лет назад украли ее зубы

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Катя Лель заявила, что в найденных в Мексике инопланетянах узнала тех самых, которые украли у нее зубы в юности. Об этом артистка рассказала телеграм-каналу SHOT. По словам Кати, найденные странные существа похожи на тех, которые вышли с ней на связь.
«Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям», — сказала SHOT певица.Она добавила, что людям пора узнать правду.
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