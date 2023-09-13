Катя Лель узнала инопланетян, которые 30 лет назад украли ее зубы

Певица Катя Лель заявила, что в найденных в Мексике инопланетянах узнала тех самых, которые украли у нее зубы в юности. Об этом артистка рассказала телеграм-каналу SHOT. По словам Кати, найденные странные существа похожи на тех, которые вышли с ней на связь.