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Киркоров назвал мать Пугачёвой прекрасной тёщей

28 ноября 2023, 18:27
Фото: фотобанк Московской области

Фото: фотобанк Московской области

Российский певец Филипп Киркоров заявил о прекрасных отношениях с матерью народной артистки СССР Аллы Пугачевой Зинаидой Архиповной.
«У меня была прекрасная теща, мама Аллы Зинаида Архиповна, она любила меня. Всё время говорила: «Алла, посмотри, какой мальчик хороший, обрати внимание», — поделился в беседе с NEWS.ru Киркоров.

Об этом, к слову, он рассказал на премьерном показе фильма «Тёща», где снялись актриса Лариса Гузеева и комик Гарик Харламов.


Ранее сообщалось, что народный артист РФ, певец Филипп Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллионов рублей. За Киркоровым числилось 5 587 333 рублей долга. При этом, ранее сумма была в два раза меньше. Не исключено, что сумма может измениться, поскольку ранее Киркоров уже судился с налоговой службой.

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#рф
#киркоров
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Подозрения на инфаркт у Михаила Боярского не подтвердились
28 ноября 2023, 18:54

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Инфаркт у Михаила Боярского не подтвердился. Об этом сообщила PR-менеджер знаменитого артиста и певца Надежда Дуванова.
В настоящее время актер уже переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату отделения кардиологии Мариинской больницы, передает телеграм-канал SHOT. В лечебное учреждение Боярский был доставлен накануне, 27 ноября, с подозрением на инфаркт. Его сразу же поместили в реанимацию.

Медикам удалось стабилизировать состояние артиста, сейчас Михаил Сергеевич чувствует себя удовлетворительно. Ему назначена серия обследований и анализов. Врачи проводят необходимые процедуры, чтобы установить точный диагноз и назначить соответствующее лечение. Сколько именно Боярский пробудет в больнице, пока неизвестно.

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#инфаркт
#больницы
#диагноз
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«Это ужас какой-то»: Волочкова прокомментировала смерть экс-любовника
Волочкова назвала смерть бывшего любовника ужасом
28 ноября 2023, 15:03

Фото: Telegram-канал А. Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти бывшего любовника Александра Кузнецова в «Матросской тишине» в интервью Shot.
«Я знаю, что он любил свою жену. Меня с ним связывало только одно: путешествие на Мальдивы два года назад. Мы познакомились до Нового Года и договорились сразу, что это — романтическое путешествие. У меня на тот момент просто завершились отношения с возлюбленным, и я могла себе позволить пригласить его в путешествие», - рассказала Волочкова.

По ее словам, они вместе провели 18 дней на Мальдивах, а потом расстались друзьями. Балерина рассказала, что последний раз общалась в бывшим любовников мае текущего года. И отказалась отвечать на вопрос, пойдет ли на его похороны.

Ранее адвокат Кузнецова Александр Бенхин опроверг смерть своего подзащитного, при этом источник Shot утверждает, что информация о его кончине поступила из московского СИЗО №1 примерно в 13:40.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в камере «Матросской тишины» обнаружили тело бывшего возлюбленного Волочковой Сергея Кузнецова. Как сообщалось, его тело обнаружил сокамерник.

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#адвокат
#похороны
#отношения
#сизо
#информация
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Прохора Шаляпина едва не задушил чемпион мира по дзюдо
Певца Шаляпина едва не задушил чемпион мира по дзюдо Леденёв
28 ноября 2023, 13:10

Фото: iStock/mrohana

Чемпион мира по дзюдо Алексей Леденёв не рассчитал силу и едва не задушил певца Прохора Шаляпина. Об этом сообщает Pravda.ru.
Отмечается, что накануне мужчины встретились на съёмках передачи «Дзюдо со звездами». Шаляпин решил выйти на ринг вместе с Леденёвым, однако это решение чуть не стоило ему жизни. Дзюдоист, не рассчитав силы, едва не задушил артиста, в результате чего Шаляпин потерял сознание. 

Врачи, присутствовавшие на съёмочной площадке, оперативно оказали певцу медицинскую помощь, благодаря которой он вскоре пришёл в себя. 

Чемпион мира, комментируя инцидент, сказал, что слегка «переборщил». 

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#врачи
#помощь
#дзюдо
#инцидент
#певец
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Shot: вдове Караченцова Людмиле Поргиной провели экстренную операцию
28 ноября 2023, 12:00

Фото: iStock/Gumpanat

Советской и российской актрисе, вдове народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмиле Поргиной провели срочную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что ещё в начале осени 75-летняя Поргина почувствовала боли в левой части живота. Однако актриса отказалась от обращения в больницу. Лишь два месяца спустя она отправилась к врачу, который диагностировал доброкачественную опухоль ободочной кишки. 

Женщине провели срочную операцию, которая прошло успешно. 

В настоящее время Поргина проживает в Дубае. Она покинула театр «Ленком», в котором служила большую часть жизни вместе с мужем. По её словам, причиной для такого шага стало новое руководство, не нацеленное на создание искусства, и отсутствие великих партнёров. От игры в массовых сценах Поргина отказалась, поскольку такие роли для вдовы Николая Караченцова – унизительны. 

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#операция
#актриса
#опухоль
#госпитализация
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Умер 38-летний актер из сериала «Невский» Евгений Шепелевич
27 ноября 2023, 19:11

Фото: istockphoto/jorgeantonio

На 39-м году жизни скончался известный российский актер Евгений Шепелевич. Более всего он запомнился зрителям по ролям в криминальных сериалах «Литейный, 4» и «Невский».
Родился Евгений Шепелевич 16 августа 1985 года. Его дебют на телеэкране состоялся в середине нулевых, когда он снялся в криминальной драме «Литейный, 4». В послужном списке актера участие в таких проектах, как «Высокие ставки», «Подсудимый», «Последняя статья журналиста», «Шпион № 1», «Великолепная пятерка». Принял он также участие в популярном сериале «Невский».

В последние годы Евгений Шепелевич не снимался. На телеэкранах зрители в последний раз могли увидеть его в 2020 году. Известно, что артист умер еще 20 ноября. Причина смерти и детали пока не сообщаются.

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#артист
#проект
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Крид через суд потребовал от Мизулиной миллион рублей за опороченную честь
27 ноября 2023, 12:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Один из самых популярных российских исполнителей Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) потребовал один миллион рублей компенсации от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
«В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Егор Крид подал в суд на общественного деятеля после того, как она публично назвала его «главным скамером страны». Слушание по делу состоится 14 декабря. 

Отметим, что Егор Крид неоднократно рекламировал в своих социальных сетях азартные игры, казино и ставки на спорт. Мизулина, в свою очередь, выступает за запрет подобной рекламы на территории РФ.

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#интернет
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Певице Хлебниковой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем
26 ноября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/Farknot_Architect

Врачи обнаружили у артистки аритмию и ишемическую болезнь.
По данным SHOT, Марина Хлебникова узнала о диагнозах после случайной травмы ноги. Певица оказалась в больнице с открытой раной пятки: она наступила на какой-то острый инструмент. После пожара в её квартире там до сих пор выполняются мелкие ремонтные работы. 

Медики оперативно обработали рану, исключили заражение и на всякий случай отправили певицу на обследование, во время которого обнаружились серьёзные проблемы с сердцем: аритмия и ишемия. 

Сейчас Марина Хлебникова находится в постоянном контакте с кардиологом, контролирующим её план лечения. Также, по данным SHOT, Хлебникова страдает от артрита: снимать острую боль помогают сильные препараты. При этом, по словам представителя певицы, Хлебникова не выбилась из рабочего графика и продолжает активно выступать.

В 2021 году Марина Хлебникова оказалась в реанимации после пожара в её квартире на Ратной улице в Москве. У певицы были сильные ожоги по всему телу и отравление продуктами горения. Вероятной причиной пожара называли непотушенную сигарету. 

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#артист
#новости
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Александр Петров публично разделся на собственной свадьбе
26 ноября 2023, 06:38

Фото: iStock/beorm

Российский актёр, звезда фильмов «Текст», «Непослушная» и «Лёд» Александр Петров и его супруга Виктория устроили публичное празднование собственной свадьбы. Во время торжества артист показал всем, что находится у него под рубашкой, пишет портал 7Days.ru.
Торжество было пышным, но запоминающейся стала клятва Александра, которую он произнес, раздевшись. Все могли заметить переводную татуировку с именем избранницы. При этом Петров пообещал на следующий же день набить взамен неё настоящую, а в будущем — вытатуировать имена детей, которые родятся у них с Викторией.

Сама регистрация брака артиста и его возлюбленной прошла ещё 10 сентября в подмосковной Барвихе. Петров назвал это иронией судьбы, ведь именно там проходили съемки «Полицейского с Рублевки». На фотографиях молодожены не в традиционных свадебных нарядах. Невеста в длинном, темном платье и в широкой клетчатой рубашке, а звездный жених в черном пиджаке, майке на выпуск и джинсах. 

Актёр познакомился со своей будущей супругой случайно: они встретились на улице, поговорили и поженились через несколько встреч. Он рассказал, что девушка выросла в прекрасной, полноценной семье, имеет высшее образование и работает, однако, сферу ее деятельности не уточнил.

Около трёх лет звезда сериала «Полицейский с Рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Лёд» встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара даже проживала вместе, но в 2019 году они решили разорвать отношения. Вскоре после их расставания, Петров был замечен в обществе актрисы Стаси Милославской, с которой они познакомились на съемочной площадке. Девушка неоднократно говорила о своих желаниях сыграть с актером свадьбу, но дело до торжества так и не дошло. Однако, пара не афишировала отношения и об их разладе поклонникам актера известно не было. 


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#актёр
#свадьба
#москва
#звёзды
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Шарлота этапируют из Санкт-Петербурга в Самару в начале декабря
24 ноября 2023, 17:34

Фото: iStock/BrianAJackson

Российского певца Эдуарда Шарлота этапируют из Санкт-Петербурга в Самару в начале декабря, об этом сообщает Telegram-канал.
В настоящий момент исполнитель находится под арестом в Санкт-Петербурге. Ленинский районный суд города назначил ему 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве после того, как певец сжёг на камеру свой российский паспорт. Шарлот признал вину в содеянном и извинился за свой поступок.

Сегодня глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что против исполнителя возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Наказание по этим статьям предусматривают до шести лет лишения свободы. При этом, Мизулина пожелала Шарлоту счастливой дороги из Санкт-Петербурга в Самару, где артист прописан.

Стало известно, что в Самару его этапируют в начале декабря, когда истечёт срок его административного ареста.

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#суд
#певец
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