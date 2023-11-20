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Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллионов рублей, об этом стала известно Telegram-каналу Baza.
При этом, как утверждает Baza, закрыть этот долг Киркоров может проведя 30-минутное выступление. Как рассказал организатор концертов Табриз Шахиди, артисты такого уровня, как Киркоров, получают от семи до десяти миллионов рублей за 45-минутное выступление.
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Евгения Парфентьева