Комик Андрей Бебуришвили был сражен внезапным сильным недугом

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Российскому комику, резиденту «Камеди Клаб» Андрею Бебуришвили пришлось экстренно вызывать скорую помощь. Он жаловался на страшные боли в животе. К тому же у стендапера врачи зафиксировали высокую температуру.
Андрей родился 11 сентября 1992 года в Волгограде в семье медиков. В студенческие годы начал играть в КВН, был капитаном команды «Оптимус Прайм». В 2014 году принял участие в проекте ТНТ «Камеди Баттл». Его шутки «на грани фола» пришлись по вкусу жюри и зрителям, после чего Андрея пригласили стать постоянным резидентом «Камеди Клаб». В 2022 году он сменил Гарика Харламова на посту ведущего этой популярной программы.
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