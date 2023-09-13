Комик Андрей Бебуришвили был сражен внезапным сильным недугом

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе ведущей Лерой Кудрявцевой на передаче «Секрет на миллион» рассказал, как ему изменяла жена Оксана Домнина. Девушка завела роман с Владимиром Яглычем во время участия в шоу «Ледниковый период». И в 2013 решила уйти из семьи.

«Она ушла не прячась, не втихую», — отметил Костомаров.

Роман Костомаров за последний год прошел много жизненных испытаний, среди которых кома и ампутация. Олимпийский чемпион также стал героем документального сериала, посвященного технологиям в протезировании. В сериале у Романа будет отдельная сюжетная линия, в которой он расскажет как проходил адаптацию к новому телу.

«Вообще чудо то, что я здесь сижу, наверное, сегодня», — заявил спортсмен.





