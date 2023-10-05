Комик Белый* рассказал о рождении дочери от 23-летней жены

Фото: istock/Diego Cerro Jimenez
Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом), что у него родился ребёнок от 23-летней жены.
Артист признался, что жизнь стала хуже после рождения дочери.
Жена комика, Ольга, на 20 лет моложе известного мужа. Комик узнал о беременности Ольги после объявления мобилизации в 2022 году, Она позвонила ему по видеосвязи. Шоумен вспоминает, что в тот момент ощутил максимальное счастье.
Руслан Белый познакомился с женой в социальной сети. Девушка первая написала ему. В ответ комик пригласил её на свидание.
Пара зарегистрировала отношения осенью 2022 года в МФЦ и отправилась в Испанию, где и родилась их дочь.
Ранее комик Слава Комиссаренко дал первый концерт после скандала с женой. Комик шутил, что больше не опрятный, свежий и чистый, а потрепанный (это отсылка к названию концерта). Также Комиссаренко спросил у поклонниц, не хочет ли кто-нибудь с ним встречаться. По словам зрителей, комик был явно расстроен и повторял шутки.
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*признан в РФ иностранным агентом
«Жизнь стала хуже, потому что ты не ешь, не спишь, не гуляешь. Конечно, это все тяжело. Да, ты испытываешь счастье, но оно такое короткое. Только ты подумал, как счастлив, и тут же ребенок обосрался, орет, его нужно кормить. Все пошло на хрен: спорт, английский. Ты делаешь просто все ради этого ребенка», — рассказал Руслан Белый.
Руслан Белый познакомился с женой в социальной сети. Девушка первая написала ему. В ответ комик пригласил её на свидание.
Пара зарегистрировала отношения осенью 2022 года в МФЦ и отправилась в Испанию, где и родилась их дочь.
Ранее комик Слава Комиссаренко дал первый концерт после скандала с женой. Комик шутил, что больше не опрятный, свежий и чистый, а потрепанный (это отсылка к названию концерта). Также Комиссаренко спросил у поклонниц, не хочет ли кто-нибудь с ним встречаться. По словам зрителей, комик был явно расстроен и повторял шутки.
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*признан в РФ иностранным агентом
Мария Фирсова