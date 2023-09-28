Комик Комиссаренко дал первый концерт после скандала с женой

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Прошлое жены юмориста в веб-каме стало известно общественности.
Стархит пишет, что Слава Комиссаренко практически сразу вышел на связь в социальных сетях. Комик не стал отрицать факт того, что его возлюбленная раньше занималась веб-камом, но утерждал, что не знал об этом.
Слава Комиссаренко вернулся к к выступлениям. Прошлым вечером провёл в Вене два концерта.
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«Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется», — написал комик.
«Не волнуйтесь, концерт будет нормальны. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал», —сказал он в начале выступления.Комик шутил, что больше не опрятный, свежий и чистый, а потрепанный (это отсылка к названию концерта). Также Комиссаренко спросил у поклонниц, не хочет ли кто-нибудь с ним встречаться. По словам зрителей, комик был явно расстроен и повторял шутки.
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Мария Фирсова