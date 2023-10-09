Комик Слепаков* поддержал Израиль и написал, что «мы выстоим»

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Комик Семен Слепаков* выразил поддержку Израилю после нападения ХАМАС.
Комик и музыкант Семён Слепаков поддержал в одной из социальных сетей израильтян после нападения ХАМАС. Семён Слепаков пожелал сил и мужества военным, а также освобождения пленным и выздоровления всем раненным. Комик выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких.
В августе 2022 года сообщалось, что Семён Слепаков проводит концерты в Израиле, где находится до сих пор. В июне нынешнего года замоскворецкий суд Москвы обосновал признание законным решения Минюста о включении артиста в реестр иностранных агентов.
Комик Михаил Шац (внесен в РФ в реестр иноагентов) записал видео из Тель-Авива и сказал, что не собирается покидать Израиль.
По словам Шаца, он опубликовал видеообращение только сегодня, спустя 3 дня после начала атаки ХАМАС из-за того, что «в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, вылетел по делам в одну из европейских стран».
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*признан в РФ иностранным агентом
«В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — написал Семён Слепаков.
Комик Михаил Шац (внесен в РФ в реестр иноагентов) записал видео из Тель-Авива и сказал, что не собирается покидать Израиль.
По словам Шаца, он опубликовал видеообращение только сегодня, спустя 3 дня после начала атаки ХАМАС из-за того, что «в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, вылетел по делам в одну из европейских стран».
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*признан в РФ иностранным агентом
Мария Фирсова