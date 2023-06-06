Композитор Антонов сбежал из больницы, потому что дома шел ремонт

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Госпитализированный с сердечным приступом Юрий Антоном выписался из больницы, чтобы доделать ремонт
Советский и российский композитор Юрий Антоном попал в больницу с сердечным приступом, но выписался раньше положенного, чтобы проконтролировать ремонт у себя дома, сообщает Telegram канал Mash.
По информации СМИ, Антонов попал в больницу 17 мая с диагнозом гипертензивная болезнь с поражением сердца. Врачам удалось купировать приступ и стабилизировать состояние музыканта.
Медики порекомендовали композитору побыть под наблюдением специалистов еще несколько дней, однако, композитор наотрез отказался. Дома шел ремонт, и Антонов заявил, что ему необходимо все контролировать, иначе «не то покрасят и не там положат плитку».
Ранее «Радио 1» сообщало, что российская певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Сейчас ее избранником стал молодой предприниматель, который младше артистки на 19 лет.
По информации СМИ, Антонов попал в больницу 17 мая с диагнозом гипертензивная болезнь с поражением сердца. Врачам удалось купировать приступ и стабилизировать состояние музыканта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российская певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Сейчас ее избранником стал молодой предприниматель, который младше артистки на 19 лет.
Евгения Парфентьева