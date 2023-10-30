Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь»

Фото: istock / Tero Vesalainen
Российский музыкант Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Под брендом планируется продажа алкогольных, безалкогольных напитков и даже молочных продуктов. Роспатент утвердил заявку, поданную в апреле этого года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее сообщалось, что 15 сентября народного артиста госпитализировали из-за проблем с сердцем. Николаев находился в реанимации в тяжелом состоянии., ему провели сложную операцию – шунтирование. Отмечается, что в январе 2023 года музыканту уже проводили операцию на сердце по установке двух стентов. Спустя 2 недели, 29 сентября, артиста выписали из больницы.
Читайте также:
26-летняя дочь Пригожина Даная перенесла микроинсульт
МакSим рассказала, что её дочерей пытались удочерить, пока она была в коме
Звезда сериала «Друзья» утонул у себя дома
Алина Юрчак