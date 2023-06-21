Концерт группы Animal Jazz отменили в Москве

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Выступление Animal Jazz отменили в Москве из-за антироссийских высказываний
Концерт группы Animal Jazz не состоится, об этом заявили организаторы фестиваля Summer Sound, передает РИА Новости. Выступление должно было пройти в Москве 15 июля на дизайн-заводе «Флакон».
Точная причина отмены концерта не сообщается.
Как стало известно, билеты на концерт, запланированный в Санкт-Петербурге на 22 июля, все еще можно купить на сайте операторов. Однако на официальном сайте площадки концерт Animal Jazz пропал из раздела «Афиша».
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что директор Лепса Урюпин прокомментировал отмену концерта в Казахстане.
Точная причина отмены концерта не сообщается.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что директор Лепса Урюпин прокомментировал отмену концерта в Казахстане.
Екатерина Коршунова