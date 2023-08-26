Константин Меладзе пытается продать особняк на Рублёвке

Фото: istockphoto/igoriss
Украинский композитор Константин Меладзе ещё раз выставил на продажу свой коттедж в посёлке «Миллениум парк» на Рублёвке.
Telegram-канал Mash уточняет, что дом продаёт мать певца.
Впервые коттедж был выставлен на продажу в феврале нынешнего года за 300 млн рублей. Но объявление было снято, когда стало известно, кому принадлежит особняк.
Недавно дом опять появился в продаже. Но уже от имени матери артиста. Сейчас особняк можно приобрести за 350 млн руб.
Дом площадью 700 кв. м расположился на 36 сотках земли. В нём есть хамам, спортзал, камин, обои и итальянская мебель ручной работы.
Ранее сообщалось, что на актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за жилья, принадлежащего ей на территории России. Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимость по заявлению, поданному 19 июля. 7 сентября пройдет заседание по делу, где в качестве истца указан Р.Т. Худавердян. Актриса покинула РФ в 2022 году. До этого она проживала в Москве на Никитском бульваре.
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Впервые коттедж был выставлен на продажу в феврале нынешнего года за 300 млн рублей. Но объявление было снято, когда стало известно, кому принадлежит особняк.
Дом площадью 700 кв. м расположился на 36 сотках земли. В нём есть хамам, спортзал, камин, обои и итальянская мебель ручной работы.
Ранее сообщалось, что на актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за жилья, принадлежащего ей на территории России. Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимость по заявлению, поданному 19 июля. 7 сентября пройдет заседание по делу, где в качестве истца указан Р.Т. Худавердян. Актриса покинула РФ в 2022 году. До этого она проживала в Москве на Никитском бульваре.
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Мария Фирсова