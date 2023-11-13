Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Вилла Константина Меладзе подешевела на 11 млн рублей.
Mash пишет, что Константин Меладзе готов к торгу. По данным издания, продюсер готов снижать цену из-за опасений, что виллу могут национализировать и продать на торгах.
Сначала за недвижимость просили 300 миллионов рублей, а теперь — 289. За эту сумму будущий владелец получит двухэтажный дом на площади 700 кв.м недалеко от Ялты в гурзуфском элитном посёлке «Вилла роз», участок на 12 Га и бассейн.
По словам источника из риелторских кругов, вилла построена в 2010 году, но сам Меладзе появлялся там крайне редко.
Ранее сообщалось, что фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей. Цена на фамильную дачу Пугачёвой в Подмосковье упала с 225 млн рублей до 100 млн. Владельцы хотят быстрее продать собственность. У дачи есть даже своя береговая линия с пирсом, в особняке четыре этажа (один подземный), кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хаммамом, камины, бар, бильярдная, лифт, спортивная и детская площадки.
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Сначала за недвижимость просили 300 миллионов рублей, а теперь — 289. За эту сумму будущий владелец получит двухэтажный дом на площади 700 кв.м недалеко от Ялты в гурзуфском элитном посёлке «Вилла роз», участок на 12 Га и бассейн.
Ранее сообщалось, что фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей. Цена на фамильную дачу Пугачёвой в Подмосковье упала с 225 млн рублей до 100 млн. Владельцы хотят быстрее продать собственность. У дачи есть даже своя береговая линия с пирсом, в особняке четыре этажа (один подземный), кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хаммамом, камины, бар, бильярдная, лифт, спортивная и детская площадки.
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Мария Фирсова