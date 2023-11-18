Концерт Тимы Белорусских в Москве закончился скандалом

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Поклонники ополчились против кумира и требуют публичных извинений за то, что он опоздал на час и мало выступил. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Молодой музыкант Тима Белорусских, Андрей Морозов, выступал в столичном клубе Atmosphere. В афише говорилось, что выступление артиста начнётся в 19:00, но по информации SHOT, на сцене певец появился лишь после 20 часов.
После этого он спел все свои хиты, попрощался со зрителями и удалился со сцены. Сразу после этого Белорусских немного пообщался с фанатами, после чего за ним приехала машина и он уехал. Уточняется, что поклонники Белорусских остались недовольны концертом.
По словам зрителей, сначала они долго ждали начала выступления певца, слушая малоизвестных диджеев, а сам концерт получился слишком коротким — чуть больше часа. Теперь они требуют, чтобы он извинился перед разочарованными поклонниками, и впредь не повторял подобных выступлений.
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После этого он спел все свои хиты, попрощался со зрителями и удалился со сцены. Сразу после этого Белорусских немного пообщался с фанатами, после чего за ним приехала машина и он уехал. Уточняется, что поклонники Белорусских остались недовольны концертом.
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Дана Игумнова