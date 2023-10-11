Концерт Витаса в китайском Сучжоу сопровождался скандалом

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На концерте Витаса на стадионе в китайском Сучжоу был настоящий переаншлаг. Организаторы выпустили 55 тысяч тысяч билетов и быстро все их распродали, но на шоу оказались 62 тысячи поклонников российского певца.
Естественно, артист и его команда не получили никакого вознаграждения за то, что зрителей было на семь тысяч больше заявленного количества. Всего в Китае запланировано 15 концертов Витаса. Продюсер считает, что билеты будут подделываться и на других выступлениях. С одной стороны, говорит Сергей Пудовкин, такая высокая популярность певца в Поднебесной не может не радовать. Однако они с организаторами сейчас ломают голову над тем, как обеспечить проведение концертов в рамках закона и без материального ущерба для сторон.
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