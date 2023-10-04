«Кошёлки из трущоб»: Волочкова ответила своим хейтерам

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Звезда российского балета Анастасия Волочкова заявила, что не видит ничего оскорбительного в фотографии с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, в интервью Telegram-канал SHOT.
Напомним, Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5. Подобным поведением возмутились её подписчики и написали на неё заявление в полицию.
Эксцентричная прима не стала мелочиться и добавила, что те, кто сейчас забрасывают ее негативными комментариями являются «интернетским быдлом» и «кошёлками из трущоб», которых будоражит взмах её «лебединого крыла-ноги».
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«Мосфильм, Волочкова у бутафорского самолёта с приподнятой ногой. Стройное тело, красивые золотые брюки, и это вы не можете мне простить?», - искренне поразилась столько негативной реакции балерина.
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