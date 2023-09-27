Косметолог Баскакова рассказала об уходе 73-летней Надежды Бабкиной

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Врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала в беседе с «Дни.Ру» об уходе 73-летней певицы Надежды Бабкиной.
«Уровень развития современной эстетической медицины, на самом деле, позволяет хорошо выглядеть практически в любом возрасте, особенно если начинать методики омоложения на ранних этапах старения», — приводят слова косметолога «Дни.Ру».
Косметолог отметила, что прибегать к услугам пластических хирургов — это правильное решение. По мнению специалиста, для того, чтобы оставаться в хорошей форме, надо работать над собой.
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