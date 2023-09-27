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Косметолог Баскакова рассказала об уходе 73-летней Надежды Бабкиной

Косметолог Баскакова: SMAS-лифтинг и нитевые методики помогают выглядеть молодо
27 сентября 2023, 17:58
Фото: iStock/Bojan89

Фото: iStock/Bojan89

Врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала в беседе с «Дни.Ру» об уходе 73-летней певицы Надежды Бабкиной.
«Уровень развития современной эстетической медицины, на самом деле, позволяет хорошо выглядеть практически в любом возрасте, особенно если начинать методики омоложения на ранних этапах старения», — приводят слова косметолога «Дни.Ру».

Косметолог отметила, что прибегать к услугам пластических хирургов — это правильное решение. По мнению специалиста, для того, чтобы оставаться в хорошей форме, надо работать над собой.


Баскакова рассказала, что аппаратный SMAS-лифтинг, нитевые методики и инъекции коллагеностимуляторов позволяют выглядеть молодо. Она добавила, что стабильное сохранение массы тела также необходимо для сохранения молодости кожи.

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Режиссёр Андреасян сделал жене дорогой подарок
27 сентября 2023, 17:35

Фото: istockphoto/Margaryta Basarab

Сарик Андреасян подарил жене актрисе Лизе Моряк свадебный салон.
«Лента. Ру» пишет, что российско-армянский режиссёр Сарик Андреасян подарил жене, актрисе Лизе Моряк свадебный салон, который откроется в скором времени.
 
«В прошлом году я сама вышла замуж, а в этом году буду уже выдавать! Всех, кто собирается под венец, буду рада видеть в моем свадебном салоне», — написала Лиза Моряк в одной из социальной сети.
В конце феврале супруги стали родителями. Актриса родила дочь.

Также сегодня стало известно, что футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка. Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей.

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#актриса
#режиссёр
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Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах
27 сентября 2023, 16:25

Фото: istock / cookelma

Латвийская певица Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах. Информацию передает издание «Аргументы и Факты».
Эстрадная певица в негативном ключе часто рассуждает о России после начала СВО на территории Украины. Она рассказала, что раньше политика ее не интересовала, но сейчас она прозрела и поняла, что раньше была «идиоткой».

Во время интервью журналист спросила у певицы, как та относится к выступлениям перед политиками и олигархами России и что думает по этому поводу. 

«Нет, я не думала об этом. Это моя работа. Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого — «там не буду выступать, а здесь — буду», — рассказала Вайкуле, подчеркнув, что «почти никогда» не знала, у кого будет выступать на меропрятии.
Аудитория не поверила заилениям Вайкуле. В Интернете стали писать, что для Вайкуле деньги всегда были приоритетнее принципов. Некоторые даже призвали запретить ей въезд на территорию России.

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#сво
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«Муж не рад»: Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции
Актриса Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции
27 сентября 2023, 16:00

Фото: istock / StockByM

Актриса Ирина Медведева рассказала о своей жизни во Франции. Пять лет назад девушка вышла замуж за француза Гийома Буше и переехала в Париж. Медведева не захотела бросать работу и периодически ездила в Россию на съемки, несмотря на неодобрение ее супругом. Информацию сообщает издание StarHit.
Спустя время у пары появились дети, а в мире случилась пандемия и грянули санкции. Кроме того, стоимость билетов выросла и перелет теперь может занять целый день. По словам артистки, ее супруг не рад жене, которая работает. Он считает, что необходимо больше уделять внимание детям. 

«Конечно, он не в восторге от моих полетов. Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц… Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно», — поделилась Ирина.
Актриса также рассказала о блокировке ее банковской карты во Франции. Она заметила, что карты ее российских подруг работают, а ее заблокировали, так как она медийная личность. Ирина также рассказала, что русские жены во Франции почитаются, они хозяйственные и активно занимаются семьей, в то время как француженки более независимы.

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Спустя 7 лет после развода, экс-жена Бондарчука решила отсудить часть имущества
27 сентября 2023, 15:39

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Иск Светланы Бондарчук зарегистрирован в Симоновском районном суде Москвы.
Предметом спора станет совместно нажитое имущество. Тг-канал «Только никому» сообщает, что Светлана Бондарчук претендует на часть недвижимости, а именно загородный коттедж на Рублевском шоссе, 3-комнатную квартиру на Мосфильмовской.
 
У режиссера Федора Бондарчука и Светланы Бондарчук есть общие дети: Сергей и Варвара. После развода Светлана вышла замуж за продюсера Сергея Харченко, а 15 августа сообщила о рождении сына Петра. Пара полгода скрывала радостное событие.
 
Федор Бондарчук женат на актрисе Паулине Андреевой с 2019 года. У пары есть общий сын, который родился в 2021 году.

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#развод
#семья
#имущество
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KP.RU: Доходы уехавших из России Пугачевой и Галкина снизились втрое
27 сентября 2023, 15:11

Фото: istock / darkojow

Алла Пугачева и Максим Галкин* сейчас живут в Израиле с детьми. В интервью с «Комсомольской правдой» промоутеры рассказали, что сейчас доход знаменитостей упал в связи с постепенной потерей интереса аудитории к ним. Ранее промоутеры также заявляли, что гонорары комика Максима Галкина* упали в три раза.

Напомним, пара переехала в Израиль после начала Специальной военной операции на территории Украины. 

Ранее Галкин* мог заработать за выступление 150 тыс. евро (15,3 млн рублей), сейчас максимальный заработок упал до 50 тыс. евро (5,1 млн рублей). Об этом заявил основатель копании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Эту ситуацию он назвал «закономерной».

Также Морозов добавил, что самые популярные стендап-комики в Европе не просят больше 25 тысяч евро (2 млн 570 тыс. руб.) за выступление. В связи с этим заработки Галкина будут дальше падать. 

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов 
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#рф
#деньги
#зарплаты
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Живущий в Америке внук Пугачевой вынужден торговать собой ради куска хлеба
Внук Пугачевой Пресняков нашел новый источник дохода в США
27 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/batuhan toker

31-летний Никита Пресняков с осени 2022 года живет в США и записывает альбомы со своей группой Multiverse, а также снимает клипы для местных звезд. Об этом сообщает «Утро.Ру».
По информации издания, Пресняков ищет другие способы заработка. Сообщается, что он предлагает всем желающим эксклюзивный контент, который входит в платную подписку на его странице в запрещенной в РФ социальной сети. 

«За деньги музыкант обещает давать «бейдж подписчика», показывать «закулисье» и гарантирует возможность спросить его «о чем угодно». Образно говоря, он вынужден торговать собой, за деньги рассказывая про свою жизнь», — пишет «Утро.Ру».

Отмечается, что изначально стоимость подписки составляла 409 рублей, однако теперь Пресняков снизил цену до 189 рублей с возможностью в любой момент отменить подписку.

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#деньги
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Футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка
27 сентября 2023, 09:55

Фото: istock/Natalia Kuzina

Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей. У футболиста есть дочь от первого брака.
«Стархит» пишет, что супруги ждут ещё одного ребёнка.
 
Сообщается, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению  груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.
 
«Плюс один. Спасибо, любимая!» —написал Дмитрий Тарасов в одной из социальных сетей.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарегистрировали брак в январе 2018 года.

Ранее российская актриса Мария Кожевникова рассказала в социальных сетях о рождении четвертого ребенка. Мария стала известна благодаря роли в сериале «Универ».

«4 раз мама! Добро пожаловать!» — написала артистка в личном блоге.
Кожевникова опубликовала фото, на котором она держит ручку новорожденного в роддоме. Судя по цвету бирки на руке младенца, фанаты предположили, что у актрисы родился четвертый сын.

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«Хочу на Первый канал»: Милохин извинился перед Эрнстом
Даня Милохин обратился к Константину Эрнсту и заявил, что хочет на Первый канал
26 сентября 2023, 22:03

Фот о: istock / Andrey Sayfutdinov

Тиктокер Даня Милохин извинился и попросил Константина Эрнста вернуть его на Первый канал. Такое заявление он сделал во время интервью Мадонне Мур.
Даня Милохин был участником сезона «Снова вместе» в шоу «Ледниковый период». Блогер выступал с Евгенией Медведевой. Но в октябре 2022 года Милохин стал участником скандала, сорвав съемки шоу и улетел в Дубай в середине съемок сезона. 

Спустя год Даня решил извиниться перед командой проекта и главой Первого Канала Константином Эрнстом.

«Я хочу на Первый канал. Константин Львович, я очень бы хотел попросить у вас прощения за тот инцидент, который произошел год назад. Я был мал. Сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — рассказал блогер.
Даня рассказал, что ледовый проект научил его дисциплинированности, но в какой-то момент ему надоело. Сейчас же он понял свои ошибки.

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Игорь Крутой рассказал, в каком состоянии сейчас находится Татьяна Тарасова
Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
26 сентября 2023, 21:47

Фото: istock / Sinenkiy

Композитор Игорь Крутой рассказал поклонникам о встрече с Татьяной Тарасовой. Тарасова сейчас находится в инвалидной коляске из-за сильных болей в спине и суставах. Несмотря на боли, она активно общается с друзьями и занимается работой. Об этом сообщает издание «7 Дней».
Ранее Крутой перестал появляться на публике, но недавно решил прервать молчание и рассказать поклонникам о встрече с тереном по фигурному катанию. 

«Поделились друг с другом успехами и проблемами, получил напутствие больше писать музыки, пожелал здоровья», — рассказал Игорь Крутой.
Фанаты заметили, что 69-летний композитор сильно изменился из-за болезни — похудел и ослаб. Музыкант признался, что в зрелом возрасте перенес операцию по удалению опухоли и теперь терпит изменения в своем организме. Кроме того, несколько лет назад у композитора нашли диабет. Теперь Крутой должен придерживаться специальной диеты.

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