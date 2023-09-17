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Костомаров признался, что не может видеть себя на коньках

Роман Костомаров признался, что ему тяжело смотреть на свои фото после операции
17 сентября 2023, 10:35
Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что ему тяжело смотреть свои фото и видео после операции, а также видеть себя на коньках. Об этом он заявил в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Напомним, что Костомаров впервые после перенесённых операций вышел на лёд в августе во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи. Спортсмен вышел на публику после номера с участием его жены Оксаны Домниной.

Костомаров отметил, что у него наворачиваются слёзы, когда он осознаёт, насколько совершенный человеческий организм стал несовершенным в его ситуации.


Также он отметил, что самое ужасное для него – это отсутствие кистей рук, поскольку они задействованы во всех движениях. Костомаров поделился, что набил на предплечье татуировку с надписью: «Смерть – это часть жизни».

46-летний Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января, у него была диагностирована пневмония. Спортсмен провёл в больнице 175 дней. Ему ампутировали часть ног и рук из-за развивавшегося некроза. Кроме того, у Костомарова поражена часть мозга.

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#спортсмены
#фигурное катание
#операция
#болезнь
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Бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах
Times: бывшего мужа Кэти Перри обвиняют в изнасилованиях и домогательствах
16 сентября 2023, 23:13

Фото: iStock/BrianAJackson

Бывший супруг певицы Кэти Перри, британский актер Рассел Брэнд, столкнулся с обвинениями в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, охватывающими период с 2006 по 2013 год, сообщает газета Times.
«Комика и актера Рассела Брэнда обвиняют в совершении изнасилований, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии, которые продолжались в течение семи лет, во времена наивысшей популярности», — отмечается в заявлении издания.
Известно, что четыре женщины предъявили обвинения в изнасиловании в период с 2006 по 2013 год, а также другие женщины выдвинули ряд обвинений в жестоком поведении со стороны Брэнда.

По данным газеты, одна из женщин утверждает, что актер изнасиловал ее в своем доме в Лос-Анджелесе. Вторая женщина утверждает, что Брэнд напал на нее, когда ему было 31 год, а ей всего 16, и она была школьницей. Еще одна утверждает, что актер совершил сексуальное насилие над ней, когда она работала с ним в Лос-Анджелесе. Четвертая женщина также заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны актера.

Сам Рассел Брэнд опубликовал видеоролик в социальных сетях, в котором отрицает все обвинения.

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#женщины
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Хью Джекман разведется после 27 лет брака
People: Хью Джекман разводится с Деборрой-Ли Джекман после 27 лет брака
15 сентября 2023, 23:50

Фото: iStock/Kirk Wester

Австралийский актер Хью Джекман и актриса Деборра-Ли Джекман объявили о своем разводе после 27 лет совместной жизни, сообщает журнал People, ссылаясь на заявление пары.
В официальном заявлении супруги подчеркнули, что были счастливы прожить почти три десятилетия в браке. Однако наступил момент, когда они приняли решение разойтись, чтобы каждый из них мог продолжить свой индивидуальный путь и личный рост.

Деборра-Ли старше Джекмана на 13 лет. В 2000 году пара приняла решение усыновить мальчика по имени Оскар Максимилиан, а в 2005 году стала родителями девочки Авы Элиот. Актер неоднократно высказывал свою радость и удовлетворение от семейной жизни в интервью журналистам и считал свою супругу лучшей мамой в мире.

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#интервью
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Сергей Шнуров указал на виновных в отмене концерта группы «Ленинград» в Москве
Шнуров обвинил организаторов шоу в отмене своего концерта в Москве
15 сентября 2023, 13:49

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в отмене его концерта в Москве в спортивном комплексе «Лужники» виновен организатор шоу ООО «АРТЛАЙФ». Об этом он рассказал странице группы ВКонтакте.
«Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров и Группировка "Ленинград" как всегда готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные», - написал Шнуров.

Он также уточнил, что на интернет-сайтах национальных билетных операторов уже размещена информация о порядке возврата билетов.

По его словам, он сделает все возможное, чтобы зрителям как можно быстрее вернули деньги, потраченные на билеты. В противном случае, он будет обращаться в суд. Шнуров также извинился перед поклонниками за отмененный концерт.

Напомним, в Москве отменили концерт группы «Ленинград». Шоу должно было состояться в олимпийском комплексе «Лужники» 16 сентября. Об отмене концерта стало известно 14 сентября.

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#суд
#деньги
#концерт
#билеты
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«Встретил на улице и поехали в ЗАГС»: подробности свадьбы Александра Петрова
Актер Александр Петров женился на девушке после нескольких встреч: подробности
15 сентября 2023, 12:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» 34-летний Александр Петров впервые женился. Кто стал избранницей завидного холостяка, почему это событие стало неожиданностью и где прошла свадьба, расскажет редакция «Радио 1».

Актер Александр Петров личная жизнь


Александр Петров, несмотря на образ убежденного холостяка, все же состоял в серьезных отношениях, однако, оформлять их официально не торопился.
Около трёх лет звезда сериала «Полицейский с Рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Лед» встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара даже проживала вместе, но в 2019 году они решили разорвать отношения. Вскоре после их расставания, Петров был замечен в обществе актрисы Стаси Милославской, с которой они познакомились на съемочной площадке. Девушка неоднократно говорила о своих желаниях сыграть с актером свадьбу, но дело то торжества так и не дошло. Однако, пара не афишировала отношения и об их разладе поклонникам актера известно не было. Новость о свадьбе стала неожиданностью не только из-за того, что завидный жених страны решил распрощаться с холостой жизнью, но из-за невесты, на месте которой оказалась не Стася Милославская, а незнакомая девушка.


Жена Александра Петрова


На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ), Петров поделился фотографиями со свадьбы и представил свою возлюбленную публике. Невеста, по его словам, далека от индустрии шоу-бизнеса и не привыкла к публичности. На фото рядом с артистом темноволосая молодая девушка по имени Виктория. Актер рассказал, что познакомился со своей будущей супругой случайно: они встретились на улице, поговорили и поженились через несколько встреч. 

«Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС», - поделился Петров историей знакомства в социальной сети.
Актер также заявил, что его жена лучшее, что с ним могло произойти. Он рассказал, что девушка выросла в прекрасной, полноценной семье, имеет высшее образование и работает, однако, сферу ее деятельности не уточнил.

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной
Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной

Свадьба Александра Петрова


Регистрация брака артиста и его возлюбленной прошла в Барвихе. Петров назвал это иронией судьбы, ведь именно там проходили съемки «Полицейского с Рублевки». На фотографиях молодожены не в традиционных свадебных нарядах. Невеста в длинном, темном платье и в широкой клетчатой рубашке, а звездный жених в черном пиджаке, майке на выпуск и джинсах. Но несмотря на нетрадиционный для росписи наряд, пара выглядит действительной счастливой.

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#свадьба
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#соцсеть
#съёмки
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Российский актёр Александр Петров женился на девушке спустя несколько встреч
15 сентября 2023, 01:36

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда фильма «Лёд» и сериалов «Метод» и «Гоголь», российский актёр Александр Петров удивил своих поклонниц новостью о внезапной женитьбе. В своих соцсетях он написал, что женился на девушке, далекой от мира кино и шоу-бизнеса, спустя всего лишь несколько встреч после случайного уличного знакомства.
«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив», — заявил Петров.



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#актеры
#шоу-бизнес
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В Москве отменили концерт группы «Ленинград»
14 сентября 2023, 20:20

Фото: iStock/Алексей Филиппов

В Москве отменили концерт группы «Ленинград», сообщается на сайте билетного оператора.
Шоу должно было состояться в олимпийском комплексе «Лужники» 16 сентября. Об отмене концерта стало известно только сегодня. 

«Мероприятие «Ленинград», запланированное к проведению на площадке БСА «Лужники» 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора», - прокомментировали ситуацию на сайте продавца билетов. 

Отмечается, что деньги за билеты люди смогут вернуть до конца ноября в полном объеме.

При этом, участники группы отмену концерта пока что никак не прокомментировали.

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#лужники
#шоу
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#концерт
#москва
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Победительницу «Пацанок» Анастасию Петрову сбила машина
14 сентября 2023, 15:48

Фото: iStock/Motortion

Победительница шоу «Пацанки» Анастасия Петрова попала в ДТП, об этом сообщает StarHit.
По информации СМИ, 22-летняя звезда ТВ возвращалась домой из продуктового магазина, когда на нее, внезапно, налетел автомобиль. Девушка до сих пор находится в травмпункте, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

«Это было настолько неожиданно, что я растерялась от болевого шока и подумала, что все окей. В итоге у меня трещина на два ребра и сильные ушибы. Кожа тоже стесана нормально так с рук и ног», - рассказала пострадавшая.

К счастью, серьезных травм девушка не получила, и совсем скоро окончательно остановится.

Поклонники Петровой пожелали ей скорейшего выздоровления. 

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#автомобиль
#телевидение
#шоу
#дтп
#травмы
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Катя Лель узнала инопланетян, которые 30 лет назад украли ее зубы
13 сентября 2023, 18:11

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Катя Лель заявила, что в найденных в Мексике инопланетянах узнала тех самых, которые украли у нее зубы в юности. Об этом артистка рассказала телеграм-каналу SHOT. По словам Кати, найденные странные существа похожи на тех, которые вышли с ней на связь.
«Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям», — сказала SHOT певица. 
Она добавила, что людям пора узнать правду. 

Напомним, Катя давала откровенное интервью, в котором она рассказала о мистических событиях совей жизни. Так, в 16 лет девушка с сестрой и мамой находились дома, но внезапно возле окна она увидела свет, после которого у нее пропали зубы. По словам певицы, ей не было больно и она не потеряла ни капли крови. Семья все видела, никому память не стерли, заключила Катя. 

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#певица
#зубы
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Козловский выиграл у Бородина в суде один рубль
Суд удовлетворил иск Козловского по оспариванию данных о дискредитации армии
13 сентября 2023, 15:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данила Козловского к главе ФПБК Виталию Бородину о защите чести и достоинства, сообщил источник «РИА Новости».
«Суд частично удовлетворил иск Козловского Д. В. Признаны несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространяемые Виталием Бородиным в своем канале в Telegram», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Суд обязал Бородина удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому один рубль.

Напомним, ранее Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актера Данилу Козловского на предмет финансирования Вооруженными силами Украины. По информации СМИ, на этот раз причиной обращения Бородина стала дружба Козловского с режиссером Александром Роднянским*. Кинодеятели вместе работали над картиной «Чернобыль» и до сих пор остаются в очень теплых отношениях.

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*Является иностранным агентом

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