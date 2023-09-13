Козловский выиграл у Бородина в суде один рубль

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данила Козловского к главе ФПБК Виталию Бородину о защите чести и достоинства, сообщил источник «РИА Новости».
«Суд частично удовлетворил иск Козловского Д. В. Признаны несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространяемые Виталием Бородиным в своем канале в Telegram», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Суд обязал Бородина удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому один рубль.
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева