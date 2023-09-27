KP.RU: Доходы уехавших из России Пугачевой и Галкина снизились втрое

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Алла Пугачева и Максим Галкин* сейчас живут в Израиле с детьми. В интервью с «Комсомольской правдой» промоутеры рассказали, что сейчас доход знаменитостей упал в связи с постепенной потерей интереса аудитории к ним. Ранее промоутеры также заявляли, что гонорары комика Максима Галкина* упали в три раза.
Напомним, пара переехала в Израиль после начала Специальной военной операции на территории Украины.
Ранее Галкин* мог заработать за выступление 150 тыс. евро (15,3 млн рублей), сейчас максимальный заработок упал до 50 тыс. евро (5,1 млн рублей). Об этом заявил основатель копании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Эту ситуацию он назвал «закономерной».
Также Морозов добавил, что самые популярные стендап-комики в Европе не просят больше 25 тысяч евро (2 млн 570 тыс. руб.) за выступление. В связи с этим заработки Галкина будут дальше падать.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Алина Юрчак