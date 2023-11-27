Крид через суд потребовал от Мизулиной миллион рублей за опороченную честь

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Один из самых популярных российских исполнителей Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) потребовал один миллион рублей компенсации от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
«В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Егор Крид подал в суд на общественного деятеля после того, как она публично назвала его «главным скамером страны». Слушание по делу состоится 14 декабря.
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