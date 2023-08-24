Кутуньо хоронили в Милане под аплодисменты и мелодии его песен

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Заупокойная служба по знаменитому итальянскому певцу и композитору Тото Кутуньо, который скончался во вторник, прошла в миланской церкви Святых Нерея и Ахолея. Он умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
Траурная церемония завершилась долгими аплодисментами всех тех, кто пришел проводить Тото Кутуньо в последний путь. При этом гости церемонии стихийно начали исполнять дрогнувшими голосами его знаменитый хит L'italiano («Итальянец»). Адриано Челентано, которому популярность принесли в том числе песни Кутуньо, написал маэстро, что он был и останется навсегда незабываемым, великим человеком.
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