Кузя из «Универа» рассказал о возвращении сериала

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актёр Виталий Гогунский, ставший популярным благодаря роли Кузи в «Универе», рассказал в беседе с NEWS.ru о перезапуске сериала.
Виталий уточнил в беседе с NEWS.ru, что в новом сезоне сериала его роль сильно изменится. Теперь он уже не простой студент, а успешный бизнесмен. Остальные герои тоже построили карьеру, имеют детей. Поэтому сериал называют драматической комедией, которая, по словам актёра, является излюбленным жанром русского зрителя.
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