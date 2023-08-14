Лада Дэнс начала получать угрозы после серьёзной аварии

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Адвокат Сергей Жорин рассказал, что певица Лада Дэнс начала получать сообщения с угрозами.
Об этом Сергей Жорин заявил «Пятому каналу».
Концертный директор певицы Сергей Пудовкин готовит официальное обращение в правоохранительные органы. Сообщается, что в социальных сетях Дэнс получила от неизвестного угрозы ножом, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 млн рублей.
5 августа произошло ДТП с участием трёх машин на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В аварии пострадали четверо: 51-летний водитель машины Дэнс госпитализирован с переломами рёбер и позвонков, женщине диагностировали перелом ребра, второй пострадавшей — челюсти. Лада Дэнс по-прежнему не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, однако врачи прогнозируют улучшение состояния, но с последующей сложной реабилитацией. У певицы диагностировали внутримозговую гематому, из-за которой у нее начались проблемы с речью.
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«Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения — весьма опасно», —сказал Жорин и добавил, что Дэнс также угрожали по телефону.
5 августа произошло ДТП с участием трёх машин на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В аварии пострадали четверо: 51-летний водитель машины Дэнс госпитализирован с переломами рёбер и позвонков, женщине диагностировали перелом ребра, второй пострадавшей — челюсти. Лада Дэнс по-прежнему не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, однако врачи прогнозируют улучшение состояния, но с последующей сложной реабилитацией. У певицы диагностировали внутримозговую гематому, из-за которой у нее начались проблемы с речью.
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Мария Фирсова