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Латвийская певица Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах. Информацию передает издание «Аргументы и Факты».
Эстрадная певица в негативном ключе часто рассуждает о России после начала СВО на территории Украины. Она рассказала, что раньше политика ее не интересовала, но сейчас она прозрела и поняла, что раньше была «идиоткой».
Во время интервью журналист спросила у певицы, как та относится к выступлениям перед политиками и олигархами России и что думает по этому поводу.
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Во время интервью журналист спросила у певицы, как та относится к выступлениям перед политиками и олигархами России и что думает по этому поводу.
«Нет, я не думала об этом. Это моя работа. Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого — «там не буду выступать, а здесь — буду», — рассказала Вайкуле, подчеркнув, что «почти никогда» не знала, у кого будет выступать на меропрятии.Аудитория не поверила заилениям Вайкуле. В Интернете стали писать, что для Вайкуле деньги всегда были приоритетнее принципов. Некоторые даже призвали запретить ей въезд на территорию России.
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Алина Юрчак