Лариса Гузеева рассказала, что шоу «Давай поженимся» станет другим

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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскрыла детали перезапуска программы «Давай поженимся» на Первом канале.
Гузеева утверждает, что создатели проекта решили сменить концепцию. Шоу будет нацелено на реальную помощь женихам и невестам. Об этом она сообщила в интервью «Вечерней Москве».
Телеведущая дополнила, что рада возобновить работу над программой, так как команда проекта стала семьей.
Напомним, передача «Давай поженимся» выходила в эфир с 2008 года. После начала специальной операции съемки были приостановлены.
Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что по многочисленным заявкам шоу вернется на экраны. Запуск «Давай поженимся» в новом формате планируется этим летом.
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Телеведущая дополнила, что рада возобновить работу над программой, так как команда проекта стала семьей.
«В нынешнее время нужно жить гуртом — с родными, близкими, друзьями», – отметила Гузеева.
Напомним, передача «Давай поженимся» выходила в эфир с 2008 года. После начала специальной операции съемки были приостановлены.
Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что по многочисленным заявкам шоу вернется на экраны. Запуск «Давай поженимся» в новом формате планируется этим летом.
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Екатерина Коршунова