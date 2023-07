Лауреата «Грэмми» арестовали по обвинению в домашнем насилии

«Я просто сидела и отдыхала, и следующее, что я вспоминаю, — это как он ударил меня в глаз, используя четыре кольца на своем пальце», — рассказала Джордон.

В Лос-Анджелесе был задержан известный рэпер и лауреат премии «Грэмми» Мелвин Гловер, известный как Мелле Мел, по подозрению в совершении домашнего насилия, информирует The Guardian. Рэпера поместили в тюрьму округа, но вскоре он был освобожден под залог в 50 тысяч долларов. Судебное слушание по его делу запланировано на 17 июля.Джори Джордон, знакомая Гловера, рассказала, что они вместе посещали вечеринку BET Awards в Лос-Анджелесе, после чего отправились в гостиничный номер. По её словам, 62-летний Мелле Мел неожиданно напал на неё, ударив её в глаз.Она также утверждает, что в результате нападения у неё повреждены швы на лице после недавно проведенной хирургической операции.Мелвин Гловер отрицает все обвинения в свой адрес.Мелле Мел стал популярным в 1970-х годах, благодаря своему участию в группах Grandmaster Flash и The Furious Five. Впоследствии он начал сольную музыкальную карьеру. В 1990 году он удостоился премии «Грэмми» за коллаборацию с Куинси Джонсом в треке Back on the Block в категории «Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой».