Лайма Вайкуле соберёт на своём фестивале звёзд-иноагентов

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Лайма Вайкуле решила возобновить проведение авторского фестиваля в Юрмале, гостями которого станут звёзды-иноагенты. Об этом сообщает издание Дни.ру.
Фестиваль не проводился уже три года, поскольку сначала была пандемия COVID-19, а затем началась СВО. Но сейчас прибалтийская певица Лайма Вайкуле сообщила о его возобновлении, хотя многим кажется, что он неуместен и в настоящее время.
Если раньше участниками шоу были такие звёзды шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие. То сейчас ситуация кардинально изменилась. Не многие российские исполнители заходят выйти на одну сцену с Вайкуле, а на местных исполнителей не пойдут зрители.
Тогда было принято решение собрать на фестивале звёзд-иноагентов, а также тех, кто покинул Россию и негативно отзывался о ней. В этому году в шоу примут участие Вера Брежнева, Андрей Макаревич*, Мария Максакова*, Макс Барских, ALEKSEEV, Верка Сердючка (Андрей Данилко) и другие.
Издание Дни.ру напомнило, что Андрею Данилко запрещён въезд в Россию в течение 50 лет из-за осуждения СВО, Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе в числе первых покинула страну, а Макс Барских неоднократно высказывался против России.
*внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов
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Если раньше участниками шоу были такие звёзды шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие. То сейчас ситуация кардинально изменилась. Не многие российские исполнители заходят выйти на одну сцену с Вайкуле, а на местных исполнителей не пойдут зрители.
Издание Дни.ру напомнило, что Андрею Данилко запрещён въезд в Россию в течение 50 лет из-за осуждения СВО, Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе в числе первых покинула страну, а Макс Барских неоднократно высказывался против России.
*внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов
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Анастасия Чинкова