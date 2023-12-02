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Лазарев удалил клип на песню «Так красиво» после обвинений в пропаганде ЛГБТ*

02 декабря 2023, 16:29
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российский певец Сергей Лазарев удалил со своего сайта и YouTube-канала клип на песню «Так красиво» после обвинения в пропаганде нетрадиционных отношений. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъём».
Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал Aiva на 500 тысяч рублей за показ клипа в в августе и сентября этого года. Отмечалось, что в фрагменте клипа две женские руки держатся друг за друга, что было воспринято Роскомнадзором как демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений.

Видео было снято ещё в 2017 году и находилось в открытом доступе на сайте Лазарева и на его официальном YouTube-канале.


Однако, в связи с инцидентом, исполнитель принял решение заблокировать доступ к материалу, поэтому теперь при нажатии на видео высвечивается надпись о том, что оно недоступно.

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
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#штраф
#певец
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Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих
02 декабря 2023, 11:47

Фото: iStock/Zolnierek

Российский певец Эдуард Шарлот, который публично сжёг свой паспорт, признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ходе допроса, который прошёл в Кировском районном суде Самары, Шарлот признал свою вину и раскаивался за содеянное. 

Напомним, что в июне этого года Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает паспорт гражданина РФ и говорит, что больше не считает себя русским. После этого певец покинул Россию, но вскоре вернулся. 22 ноября его задержали в петербургском аэропорту Пулково. В отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела: его обвиняют по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. 

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#певец
#россия
#суд
#уголовное дело
#обвинение
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Суд в Петербурге оштрафовал телеканал Aiva за ЛГБТ*-пропаганду в клипе Лазарева
01 декабря 2023, 19:28

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал Aiva на полмиллиона рублей за трансляцию в эфире клипа певца Сергея Лазарева. Роскомнадзор обнаружил в кадрах музыкального ролика пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
В протоколе указано, что в кадрах клипа на песню Лазарева «Так красиво» демонстрируются ласки и касания рук двух девушек, то есть индивидуумов одного пола. Это, по мнению ведомства, транслирует гомосексуальные предпочтения. Создается соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только ничем не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе, поясняется в также в протоколе.

Руководство телеканала привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей.

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*  Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#суд
#наказание
#коап
#правонарушения
#люди
#рф
#лгбт
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Катя Лель назвала общей российской победой попадание ее песни в топ Spotify
01 декабря 2023, 18:22

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Певица Катя Лель считает общей российской победой факт попадания ее песни «Мой мармеладный» в топ популярных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Об этом пишет ТАСС.
Лель подчеркнула, что музыка является энергией единения, благодаря которой стираются все границы. Продюсер Иосиф Пригожин выразил уверенность в том, что в песне «Мой мармеладный» заложен некий «код, благодаря которому песня становится хитом».

Напомним, песня «Мой мармеладный» была выпущена около двадцати лет назад, а на прошлой неделе она вошла в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Сама певица ранее назвала это «вселенской фантастикой». А также Лель связала такой успех композиции с «высшими силами» и заявила, что тот факт, что песня завирусилась в Сети именно на русском, а не на каком-либо другом языке мира, неслучаен.

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#музыка
#певица
#песня
#продюсер
#пригожин
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Актёр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребёнка
01 декабря 2023, 12:00

Фото: iStock/eranicle

Актёр сериалов «Телохранители» и «Триггер» Александр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребенка, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пропажу четырёхлетнего сына Левин обнаружил вчера, когда пришёл забирать ребёнка из детского сада.

Оттуда он позвонил своей бывшей жене. Она заявила ему, что действительно забрала сына, и теперь они будут жить вдвоём, после чего бросила трубку. 

Левин написал заявление в полицию.

С супругой актёр расстался ещё летом, а вчера он пришёл в их общую квартиру и забрал оттуда телевизор, видеокамеру и пылесос.

Бывшая супруга Левина заявила, что никого не похищала. По её словам, суды между ней и бывшим мужем прошли, штамп о разводе поставлен и она уже подала на алименты.

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#алименты
#заявление
#актёр
#похищение
#ребёнок
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Певца Шарлота этапировали в Самару
«Известия»: Певца Шарлота поездом этапировали в Самару
30 ноября 2023, 23:23

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Певца Эдуарда Шарлота этапировали в Самару поездом. Об этом пишут «Известия».
«Возбуждено уголовное дело по трём статьям, но пока он задержан на трое суток и будет находиться в изоляторе временного содержания в Самаре», — цитирует издание слова собеседника.

Шарлота 22 ноября задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Оказалось, что следователями СК по Самарской области в отношении певца возбуждены три уголовных дела. Его обвиняют в одном эпизоде по ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и двум — по статье 354.1 УК РФ ((«Реабилитация нацизма»).

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#дело
#уголовное дело
#ук
#ск
#рф
#певец
#артист
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Жена Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы
Жена Боярского сообщила, что артиста выпишут из больницы через несколько дней
30 ноября 2023, 13:39

Фото: iStock/David Gyung

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выпишут из Мариинской больницы уже через несколько дней. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на жену актера, актрису Ларису Луппиан.
Из-за временного отсутствия Боярского «Театр Ленсовета» вынуждено изменил программу на несколько дней: 4 и 14 декабря спектакли с участием Боярского были заменены на иные.

Напомним, 27 ноября советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь боролись реаниматологи.

Врачам понадобились сутки, чтобы стабилизировать состояние артиста и перевести его в обычную палату. Он находится под присмотром медиков.

В марте текущего года народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья. По словам артиста, такие мысли возникли из-за проблем со здоровьем и осложнениями после перенесенного COVID-19. 

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#актёр
#театр
#жизнь
#инфаркт
#артист
#госпитализация
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Любовь Успенская вспомнила, как выступала пьяной в Барвихе
30 ноября 2023, 11:45

Фото: istockphoto/Phawat Topaisan

Певица Любовь Успенская рассказала, как выступала пьяной на новогоднем корпоративе.
News.ru пишет, что Успенская призналась, что во время выступления в Барвихе выпила очень много алкоголя. В тот день артистка давала четвертый концерт подряд.

«Организаторы говорят: «Боже мой, как она будет петь?» Меня просто поставили. Там сидели мужики, в Барвихе. И я включила «Успенскую» и отпела так!» — вспоминает Любовь Успенская. 
По словам певицы, сейчас она не употребляет алкоголь. 

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом. Об этом ведущий сообщил на музыкальной премии «Золотой граммофон». Когда Дмитрий Маликов получил свою 13 статуэтку, Хрусталев сказал, что это его счастливое число, ведь в этот день родилась его дочь.

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#шоу-бизнес
#концерт
#новости
#новый год
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44-летний ведущий Хрусталев стал отцом
30 ноября 2023, 09:56

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом.
Об этом ведущий сообщил на музыкальной премии «Золотой граммофон». Когда Дмитрий Маликов получил свою 13  статуэтку, Хрусталев сказал, что это его счастливое число, ведь в этот день родилась его дочь.
 
«13-го числа у меня родилась дочь!»,— воскликнул он. 
Жена комика экс-солистка группы «Фабрика», певица Мария Гончарук. Пара поженилась в 2019 году. 

До брака у Хрусталева был роман с ведущей Екатериной Варнавой. 

«К Хрусталеву отношусь с уважением и трепетом, люблю его маму. Желаю ему счастья, переживаю за него. Мы очень часто ведем корпоративы, между нами осталась рабочая химия», —рассказала Варнава в шоу Иды Галич на YouTube «Есть вопросики».
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#шоу-бизнес
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#общество
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Киселёв: Артисты отказываются выступать на одной сцене с SHAMAN
30 ноября 2023, 09:33

Фото: iStock/batuhan toker

Глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).
По словам Киселёва, многие крупные артисты буквально отказываются принимать участие в мероприятиях, зная, что вместе с ними на сцене будет выступать Дронов. Об этом продюсер ​заявил в интервью для News.ru.

Владелец «Русской медиагруппы» заявил, что подобное отношение к не так давно взошедшей звезде российской эстрады сложилось из-за его неискренности. 

Киселёв также обвинил SHAMAN в том, что он никак не помогает российской армии. 

Напомним, ранее певец Эдуард Шарлот, который сжёг российский паспорт, затем попал в питерский СИЗО, а после был обвинён по двум уголовным статьям, вызвал SHAMAN на музыкальную дуэль.

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#певец
#продюсер
#артист
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