Le Parisien: Скончалась знаменитая англо-французская актриса и певица Джейн Биркин

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Знаменитая англо-французская актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Она была найдена бездыханной в своем доме в Париже, сообщает газета Le Parisien.
Весной этого года актриса отменила все свои запланированные выступления, так как начала испытывать проблемы со здоровьем, передает РИАМО. Она собиралась взять паузу до осени и выражала надежду, что сможет вернуться к своим поклонникам, которые всегда были рады видеть ее на концертах и фестивалях. Теперь оказалось, что Биркин прощалась со зрителями навсегда.
Актриса сначала стала известна как певица. Славу ей принесло десятилетнее творческое и романтическое партнерство с музыкантом, композитором и режиссером Сержем Генсбуром. У них есть дочь, Шарлотта Генсбур, также ставшая известной актрисой. Джейн Биркин снималась в фильмах «Бассейн», «Не упускай из виду», «Смерть на Ниле», «Блоу-ап», «Зло под солнцем» и многих других.
В честь актрисы названа модель одной из самых дорогих в мире женских сумочек Hermès Birkin.
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Актриса сначала стала известна как певица. Славу ей принесло десятилетнее творческое и романтическое партнерство с музыкантом, композитором и режиссером Сержем Генсбуром. У них есть дочь, Шарлотта Генсбур, также ставшая известной актрисой. Джейн Биркин снималась в фильмах «Бассейн», «Не упускай из виду», «Смерть на Ниле», «Блоу-ап», «Зло под солнцем» и многих других.
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Александр Бойцов