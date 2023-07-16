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Le Parisien: Скончалась знаменитая англо-французская актриса и певица Джейн Биркин

16 июля 2023, 14:37

Фото: istockphoto/:inga

Знаменитая англо-французская актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Она была найдена бездыханной в своем доме в Париже, сообщает газета Le Parisien.
Весной этого года актриса отменила все свои запланированные выступления, так как начала испытывать проблемы со здоровьем, передает РИАМО. Она собиралась взять паузу до осени и выражала надежду, что сможет вернуться к своим поклонникам, которые всегда были рады видеть ее на концертах и фестивалях. Теперь оказалось, что Биркин прощалась со зрителями навсегда.

Актриса сначала стала известна как певица. Славу ей принесло десятилетнее творческое и романтическое партнерство с музыкантом, композитором и режиссером Сержем Генсбуром. У них есть дочь, Шарлотта Генсбур, также ставшая известной актрисой. Джейн Биркин снималась в фильмах «Бассейн», «Не упускай из виду», «Смерть на Ниле», «Блоу-ап», «Зло под солнцем» и многих других.


В честь актрисы названа модель одной из самых дорогих в мире женских сумочек Hermès Birkin.

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#известность
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91-летнего отца Филиппа Киркорова госпитализировали
14 июля 2023, 18:11

Фото: istockphoto/demaerre

Отец певца Филиппа Киркорова, 91-летний Бедрос Киркоров, госпитализирован.
KP.RU пишет, что несколько месяцев Бедроса Киркорова беспокоят боли в ногах. Семья артиста консультировалась с Еленой Малышевой, которая помогла найти врача. Сейчас Бедроса Киркорова снова госпитализировали.

«Бедрос лег на плановый осмотр в военный госпиталь», —рассказали знакомые семьи. По их словам, «чувствует себя не очень хорошо, но держится».
Вместе с ним в больнице находится его 43-летняя помощница Олеся, с которой Киркоров-старший сблизился после развода с супругой Людмилой.

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#Киркоров
#Бедрос Киркоров
#госпитализация
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В Москве госпитализирован телеведущий Николай Дроздов
14 июля 2023, 16:48

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Вечером 13 июля 86-летний телеведущий Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Из сообщения следует, что Дроздов обратился в одну из московских клиник за помощью ввиду проблем со здоровьем. По предварительным данным, в организме телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов, которые повлекли за собой застойные процессы.
 
Напомним, в конце января текущего года Николай Дроздов был госпитализирован с переломом ребер после неудачного падения.

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#Николай Дроздов
#здоровье
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Жена Гуфа подала на развод
14 июля 2023, 03:21

Жена репера Гуфа (Алексея Долматова) подала в Кунцевский суд заявление на развод. Беседа по делу о расторжения брака состоится 27 июля, пишет РИА Новости.
Супруги в настоящее время не давали комментариев по поводу предстоящего развода.

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Лариса Гузеева рассказала, что шоу «Давай поженимся» станет другим.

#Гуф
#репер
#развод
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Лариса Гузеева рассказала, что шоу «Давай поженимся» станет другим
13 июля 2023, 18:42

Фото: iStock/simpson33

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскрыла детали перезапуска программы «Давай поженимся» на Первом канале.
Гузеева утверждает, что создатели проекта решили сменить концепцию. Шоу будет нацелено на реальную помощь женихам и невестам. Об этом она сообщила в интервью «Вечерней Москве».

Телеведущая дополнила, что рада возобновить работу над программой, так как команда проекта стала семьей.

«В нынешнее время нужно жить гуртом — с родными, близкими, друзьями», – отметила Гузеева.

Напомним, передача «Давай поженимся» выходила в эфир с 2008 года. После начала специальной операции съемки были приостановлены.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что по многочисленным заявкам шоу вернется на экраны. Запуск «Давай поженимся» в новом формате планируется этим летом.

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#Лариса Гузеева
#Давай поженимся
#шоу
#Первый канал
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Сбежавший из России Михаил Шац* рассказал о жизни в Израиле
13 июля 2023, 17:05

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Юморист, телеведущий и актер Михаил Шац* в подкасте «Сила мысли» рассказал о жизни в Израиле.
Шац* заявил, что не обрел в этом государстве спокойствия и уверенности в будущем.

Он также добавил, что находится в постоянном стрессе, и что у него нет полного принятия ситуации.

Шац* отметил, что на данный момент не готов говорить о возвращении в Россию.

Напомним, Михаил Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в Израиле после начала специальной операции. Он осудил действия российских властей и переехал.

В сентябре юмориста признали иноагентом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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#иноагент
#Израиль
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Певица МакSим призналась в алкоголизме
13 июля 2023, 11:56

Фото: istockphoto/francescoch

МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что после тяжёлого ковида слишком рано вышла сцену. Она думала, что алкоголь придаст сил и поможет отрабатывать концерты «как машина».
Певица признала свою зависимость и легла в больницу на лечение.
 
Разговоры о странном состоянии певицы начались в марте, когда певица сорвала концерт на «Розе Хутор». Артистка еле стояла на ногах, не могла попасть в ноты, а потом бросила микрофон и ушла без объяснений, пишет Mash.

После сорванного концерта артистка рассказала, что причиной инцидента стало её плохое самочувствие. У певицы поднялось давление, закружилась голова и пропал голос.

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#алкоголизм
#МакSим
#певица
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Эдгард Запашный объяснил молчание своих коллег по поводу СВО
11 июля 2023, 18:50

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что те из его коллег, кто заняла выжидательную позицию и отмалчивается по поводу ситуации на Украине, имеет двойное гражданство и нечасто проводят свободное время в России.
«Анализируя, почему такие люди с большими именами позволяют себе так себя вести, я напрямую параллель провожу, что у них всех есть другое гражданство. Большую часть свободного времени они проводят не в этой стране», – прокомментировал в интервью проекту «Так сказать» «Абзаца» Запашный.

А актёр Эдуард Радзюкевич заявил, что в обществе всегда будет прослойка людей, даже среди известных и уличных, которые будут замалчивать свою позицию.

«Многие смолчали и тихо сидят. Кто-то до сих пор не понимает, как к происходящему относиться, кто-то испугался, кто-то живет по принципу «говорим одно, думаем другое, делаем третье». Эта прослойка всегда будет. Другое дело – во что это выливается? Среди молчащих есть люди куда страшнее тех, кто ляпнул языком и убежал. Они страну изнутри начинают точить», — сказал в беседе с «Петербургским дневником» Радзюкевич.

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#знаменитости
#Россия
#патриотизм
#спецоперация
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Солист группы «Каста» чуть не умер от остановки сердца во время пробежки
11 июля 2023, 17:03

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Солист группы «Каста» Хамиль чуть не умер от остановки сердца во время пробежки в Португалии, он был экстренно прооперирован и сейчас восстанавливается.Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Андрей Пасечный, так зовут участника группы «Каста» рассказал, что он был экстренно направлен в больницу после остановки сердца, которая произошла у артиста во время пробежки. Врачи провели ему операцию по шунтированию. По его словам, это очень редкий случай. Сейчас певец проходит реабилитацию и восстанавливается после комы.

«Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation. Не кипишуйте! Всё будет ништяк!», - сказал Пасечный.

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#«Каста»
#сердце
#пробежка
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Шоу «Давай поженимся» вернется в эфир с обновленной концепцией
10 июля 2023, 18:34

Фото: iStock.com/boggy22

В новых выпусках «Давай поженимся» будут затронуты темы семьи и здоровых отношений.
Ведущая Лариса Гузеева рассказала, что проект будет ориентироваться на создание семьи и выстраивание здоровых отношений.
 
«15 лет я работаю с одним и тем же режиссером, редакторами: мы уже одна большая семья. Мама в детстве говорила: пока ты в кулаке с семьей, все вместе — вас не взять и не надломить. Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием «Давай поженимся!», —сообщила о возвращении шоу Лариса Гузеева.
 Пока неизвестно когда шоу появится в эфире. В анонсе на сайте написано, что «скоро».
 
Программы «Давай поженимся!», «Вечерний Ургант» и «Кто хочет стать миллионером?» пропали из эфира в конце февраля прошлого года.  

Ранее глава Первого канала Эрнст сообщил, что шоу «Давай поженимся» вновь выйдет в конце июня. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он также добавил, что уже 19 августа возобновятся съёмки популярного шоу про отношения с участием ведущей Ларисы Гузеевой.

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