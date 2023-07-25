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Леонтьев планирует вернуться жить в Россию

Народный артист РФ Валерий Леонтьев планирует вернуться в Россию
25 июля 2023, 18:14

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Знакомые знаменитого российского певца Валерия Леонтьева сообщили, что он планирует вернуться жить в Россию на длительный период. Об этом пишет «Утро.Ру».
«Леонтьев не планирует продавать свою квартиру в Москве – она у него единственная и он там живет», — приводит слова информаторов «Утро.ру».

Ранее в сети появилась информация, что Валерий Леонтьев, который переехал в США, выставил на продажу свою квартиру в центре Москвы. Сообщается, что это ложная информация.


Напомним, ранее знаменитая певица Земфира* в прошлом году уехала из России. Певица вышла на связь с поклонниками и прокомментировала переезд. В публикациях можно увидеть, что певица не собирается возвращаться на родину. Каких-то громких высказываний, в отличии от некоторых уехавших коллег, звезда не делала.


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*признана иноагентом в РФ
#Лонтьев
#певец
#Россия
#переезд
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Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь
25 июля 2023, 13:25

Фото: iStock/Artem Zakharov

Адвокат певицы Елена Сенина заявила, что Анастасия Славенская готова подать в суд на Тимура Хайдарова за испорченную грудь и клевету. Об этом сообщает «Дни.ру».
«Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры», — приводит слова Сениной «Дни.ру».

Отмечается, что мирное урегулирование ситуации было возможно, но пластический хирург Тимур Хайдаров назвал Славу и Любовь Успенскую, которой также не понравился результат пластической операции, «вымогательницами».

Адвокат Сенина поделилась, что процессом примирения руководила жена Тимура Хайдарова, которая является владелицей клиники. Она связывалась с представителем Успенской и Славы, предлагая решить вопрос мирным путем. Сообщается, что договоренности были практически достигнуты до тех пор, пока звездный хирург не нанял адвоката Александра Добровинского.

Напомним, ранее певица Слава в социальных сетях показала шрамы после операции по подтяжке груди. Она рассказала, что осталась недовольна оказанными услугами.

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#пластическая операция
#певица Слава
#Тимур Хайдаров
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Телекритик Горбунов предположил, кто станет новым ведущим «Модного приговора»
24 июля 2023, 16:47

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телекритик Александр Горбунов рассказал в беседе с NEWS.ru, кто займёт место Александра Васильева в шоу «Модный приговор».
По словам собеседника, если Васильев не вернётся в шоу, то его место обязательно должен занять дизайнер-мужчина.

«Не знаю, переманят ли Рогова с СТС вести такое шоу, но такой вариант можно рассмотреть. В разных вариантах он себя попробовал, но вопрос в том, отпустит ли его телеканал. Могут вернуть Андрея Бартенева, в 2017 году он неплохо заменил отсутствовавшего Васильева, почему нет», — предположил Горбунов.

Также собеседник NEWS.ru допустил, что в качестве ведущего может выступить кто-то из бывших редакторов глянцевых журналов, есть вероятность, что вести программу будут несколько человек.

Ранее сообщалось, что съёмки программы «Модный приговор» приостановлены из-за начала СВО. Сообщается, что возобновление выхода шоу начнётся примерно через год с новым составом ведущих во главе с Юлией Барановской.

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#шоу-бизнес
#телепрограмма
#мода
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Лайма Вайкуле соберёт на своём фестивале звёзд-иноагентов
24 июля 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Лайма Вайкуле решила возобновить проведение авторского фестиваля в Юрмале, гостями которого станут звёзды-иноагенты. Об этом сообщает издание Дни.ру.
Фестиваль не проводился уже три года, поскольку сначала была пандемия COVID-19, а затем началась СВО. Но сейчас прибалтийская певица Лайма Вайкуле сообщила о его возобновлении, хотя многим кажется, что он неуместен и в настоящее время.

Если раньше участниками шоу были такие звёзды шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие. То сейчас ситуация кардинально изменилась. Не многие российские исполнители заходят выйти на одну сцену с Вайкуле, а на местных исполнителей не пойдут зрители.

Тогда было принято решение собрать на фестивале звёзд-иноагентов, а также тех, кто покинул Россию и негативно отзывался о ней. В этому году в шоу примут участие Вера Брежнева, Андрей Макаревич*, Мария Максакова*, Макс Барских, ALEKSEEV, Верка Сердючка (Андрей Данилко) и другие.

Издание Дни.ру напомнило, что Андрею Данилко запрещён въезд в Россию в течение 50 лет из-за осуждения СВО, Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе в числе первых покинула страну, а Макс Барских неоднократно высказывался против России.

*внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов

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#Юрмала
#иноагенты
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Борис Корчевников прокомментировал свой уход из эфира «России 1»
24 июля 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Телепередачи с ведущим Борисом Корчевниковым исчезли из сетки вещания канала «Россия 1». Об этом сообщает издание «Утро.ру».
Поклонники актёра и телеведущего Бориса Корчевникова обеспокоены его исчезновением с экранов телевизоров. Зрители заметили, что в последних выпусках передачи «Жизнь и судьба» ведущий еле справлялся со своей работой из-за болезни. Он всегда носил слуховой аппарат, а слова гостя транслировались на его планшете.

Корчевников прокомментировал свой уход. Его слова приводит «Утро.ру».

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку», – успокоил телеведущий своих поклонников.

Его слова дают понять, что состояние здоровья Бориса действительно ухудшалось, поэтому он и сделал перерыв в своей карьере для лечения. Теперь зрителям остаётся только надеяться на скорейшее выздоровление ведущего и его возвращение на телеэкраны.

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#телеведущий
#заболевание
#Россия 1
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Джонни Деппа обнаружили без сознания в Будапеште
Blikk: Джонни Деппа госпитализировали перед концертом в Будапеште
24 июля 2023, 08:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американская звезда кино Джонни Депп потерял сознание в номере отеля в Будапеште, сообщает венгерское издание Blikk.
Депп находился в Венгрии со своей музыкальной группой «Hollywood Vampires». Когда он не явился на саундчек – никто ничего не заподозрил, поскольку Депп делал это не впервые. Команда продолжила устанавливать сцену и проверять звук.  

Однако, позже стало известно, что актера нашли без сознания в номере отеля. На камерах видеонаблюдения разглядели, как Депп возвращается спать в нетрезвом состоянии.  

Конкретных причин случившегося менеджмент звезды не раскрывает, однако, известно, что сейчас музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии.  

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#Депп
#Будапешт
#Hollywood Vampires
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Известная телеведущая Судец обратилась к Урганту после слухов о его возвращении на телевидение
21 июля 2023, 21:35

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Заслуженная артистка России, телеведущая Татьяна Судец придерживается строгой позиции относительно возможного возвращения шоу «Вечернего Урганта» вместе с ее ведущим Иваном Ургантом в эфир Первого канала. Об этом пишет «Утро.ру».
Судец считает, что Иван Ургант запятнал себя несмываемым пятном позора, так как уехал из России во время спецоперации, а затем начал ее критиковать в соцсетях.

Телеведущая отметила, что шоу «Вечерний Ургант» было «на уровне», однако ее бессменный ведущий присоединился к «стае крыс, побежавших с корабля».

Судец подчеркнула, что Ургант и другие звезды шоу-бизнеса банально пытаются спасти все свои материальные блага.

«Опять же, деньги. А вы думаете, что бесплатно стали такими вот яростными «пацифистами»», — цитирует телеведущую «Утро.ру».

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#шоу
#"Вечерний Ургант"
#Татьяна Судец
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Актриса Кристина Асмус подверглась домашнему насилию
Актриса Асмус рассказала о том, как в студенческие годы подверглась домашнему насилию со стороны партнера
21 июля 2023, 15:43

Фото: iStock/demaerre

Популярная российская актриса и кино, телеведущая Кристина Асмус рассказала о том, как подверглась домашнему насилию в студенчестве. Об этом сообщает «Дни.Ру».
Отмечается, что имя партнера, который подверг актрису насилию, Асмус называть не стала. 

«Я не выздоровела», — цитирует Асмус «Дни.Ру».

Актриса отметила, что до сих пор психологически не отошла от переживаний. Она дополнила, что в студенческие годы ей было страшно кому-то рассказать о жизни с «жестоким маньяком-абьюзером».

Напомним, ранее бывшая жена Веллитона заявила, что футболист применял к ней насилие на протяжении шести лет. Карвальо рассказала, что футболист избивал ее целых шесть лет, началось все еще до того, как они расписались. Она подала в суд на звезду футбола.

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#актриса
#Кристина Асмус
#домашнее насилие
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Известная телеведущая Судец расплакалась за кулисами шоу Малахова
21 июля 2023, 15:09

Фото: iStock/simpson

Советская телеведущая Татьяна Судец поблагодарила своего коллегу Андрею Малахову за приглашение в эфир телешоу «Песни от всей души» участников и героев спецоперации на Украине. Об этом сообщает NEWS.ru.
Судец отметила, что такие программы — правильное решение, а также  призвала показывать на телевидении больше достойных людей.

Телеведущая также рассказала о том, что встретилась в гримерной с одним из военнослужащих.

«Он меня обнял и заплакал, представляете? Взрослый мужик. У меня слезы потекли тоже», — приводит слова Судец NEWS.ru.

Напомним, ранее ведущая телешоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская вызвала возмущение у аудитории своим обращением к детскому парикмахеру Тимуру. Её негодование было вызвано названием его салона красоты — «Детская пыточная». После эфира зрители высказались в защиту героя передачи, осудив Барановскую за её резкий стиль общения и утверждая, что он не сделал ничего плохого.

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#телеведущая
#Малахов
#шоу
#СВО
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Роза Сябитова рассказала о возвращении в шоу «Давай поженимся!»
20 июля 2023, 20:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с NEWS.ru о возвращении в качестве ведущей в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.
Сябитова сообщила, что телезрители увидят её вместе с бессменной ведущей Ларисой Гузеевой в новом сезоне программы. Последняя, в свою очередь, сказала о том, что целью программы, по–прежнему остаётся создание семьи и здоровых отношений.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении на экраны программы «Давай поженимся!» Съёмки начнутся в середине лета, а первые выпуски выйдут уже в конце августа.

NEWS.ru напоминает, что программа выходила с 2008 по 2022 годы и была временно закрыта из-за начала специальной военной операции на Украине.

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#шоу-бизнес
#телепрограмма
#ведущая
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