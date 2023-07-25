Леонтьев планирует вернуться жить в Россию

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Знакомые знаменитого российского певца Валерия Леонтьева сообщили, что он планирует вернуться жить в Россию на длительный период. Об этом пишет «Утро.Ру».
«Леонтьев не планирует продавать свою квартиру в Москве – она у него единственная и он там живет», — приводит слова информаторов «Утро.ру».
Ранее в сети появилась информация, что Валерий Леонтьев, который переехал в США, выставил на продажу свою квартиру в центре Москвы. Сообщается, что это ложная информация.
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