Лепс и Басков готовы заплатить по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк

Фото: Фотобанк Московской области
Изначально эта инициатива была высказана лидером группы «Земляне» Владимиром Киселевым. На вечеринке по случаю окончания первого дня Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге он заявил, что совместно с Минобороны звезды шоу-бизнеса будут выплачивать по миллиону «бойцам на линии соприкосновения» за каждый подбитый или уничтоженный западный «Леопард» и «Абрамс».
Вслед за Киселевым в поддержку этой идеи высказался и Николай Басков, который подробнее объяснил, почему было принято такое решение
«Денежный вклад от меня, от Григория, от тех коллег и друзей, кто присоединится к акции, думаю, выведет ее на определенный большой уровень восприятия того, что происходит в наше сложное время, когда за нас и и нашу Родину погибают люди», — отметил артист.В свою очередь, Григорий Лепс рассказал, что и сам хотел отправиться в Донбасс на передовую, но ему отказали. Тем не менее, и сам певец, и его коллеги продолжат «помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому».
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк.