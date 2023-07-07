Лепс раскрыл причины ухода из шоу «Голос»

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«Пробыл там два сезона, больше не смог, просто потому что уже возраст, тяжелый гастрольный график. К тому же до и после меня в шоу были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно... Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь», — объяснил Лепс.
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