Лепс встречается с девушкой, которая младше его на 40 лет

Фото: iStock/cookelma
61-летний певец Григорий Лепс признался, что встречается с юной девушкой: она на 40 лет младше артиста.
Об этом Лепс рассказал в эфире передачи «Светская хроника» на Пятом канале.
При этом добавил, что отношений они придерживаются свободных: артисту всё равно, что делает его девушка, но и ей должно быть всё равно, чем занимается артист.
Григорий Лепс развёлся в 2021 году со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Бывшие супруги воспитывают троих детей. Лепс признаётся, что до сих пор считает бывшую жену своей семьей и часто с ней общается.
Читайте также:
Григорий Лепс заявил, что музыка должна быть вне политики
Лепс выплатит миллион участнику СВО за подбитый танк Leopard
В Казахстане отменили концерт Лепса из-за его позиции по СВО
«У меня есть одна девушка, я ей верен. Насколько она младше? Лет на 40», —поделился Григорий Лепс.
Григорий Лепс развёлся в 2021 году со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Бывшие супруги воспитывают троих детей. Лепс признаётся, что до сих пор считает бывшую жену своей семьей и часто с ней общается.
Читайте также:
Григорий Лепс заявил, что музыка должна быть вне политики
Лепс выплатит миллион участнику СВО за подбитый танк Leopard
В Казахстане отменили концерт Лепса из-за его позиции по СВО
Мария Фирсова