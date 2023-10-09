Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Лидер группы ДДТ перенес инфаркт миокарда в сентябре 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что на данный момент Шевчук проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря. Концерты группы ДДТ, по причине реабилитации Шевчука, перенесены на следующий год.
На официальном сайте группы ДДТ говорится о том, что в данный момент Шевчук чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что концерт ДДТ, который должен был состояться в Тель-Авиве 28 октября, отменили на фоне обострения ситуации в Израиле.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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На официальном сайте группы ДДТ говорится о том, что в данный момент Шевчук чувствует себя хорошо.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Екатерина Коршунова