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Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенес концерты из-за инфаркта миокарда
09 октября 2023, 13:29
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лидер группы ДДТ перенес инфаркт миокарда в сентябре 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что на данный момент Шевчук проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря. Концерты группы ДДТ, по причине реабилитации Шевчука, перенесены на следующий год.

На официальном сайте группы ДДТ говорится о том, что в данный момент Шевчук чувствует себя хорошо.


Ранее сообщалось, что концерт ДДТ, который должен был состояться в Тель-Авиве 28 октября, отменили на фоне обострения ситуации в Израиле.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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«Я бы пошел, но...»: Галкин* объяснил, почему не пойдет воевать за Израиль
Максим Галкин* заявил, что останется в Израиле, но на фронт не пойдет
09 октября 2023, 12:14

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Юморист и телеведущий Максим Галкин* рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля. Об этом сообщает издание РИА Новости.
По словам Галкина*, они с Пугачевой владеют европейскими паспортами и могут жить в одной из 27 государств Европы. Но уезжать семья не планирует.

«Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими <...> Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», – сказал шоумен.
Шоумен также рассказал подписчикам почему он не идет служить на фронт. 

«Если бы были хоть какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел, но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь», – объяснил Максим*.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Телеведущую Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#армия
#кровь
#министр
#новости
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Телеведущую Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
09 октября 2023, 11:16

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Сообщается, что протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. 

Напомним, в июле Лазареву* уже штрафовали на тридцать тысяч рублей по этой же причине. Однако она обжаловала постановление Пресненского суда Москвы. 

Татьяна Лазарева* была внесена Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Симоновский суд Москвы выписал Макаревичу* штраф в размере 35 тысяч рублей.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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#рф
#машина
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«Простите за все»: Дизайнер Лебедев извинился перед Рамзаном Кадыровым
06 октября 2023, 18:04

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыров, в своем Telegram-канале.
В своем посте дизайнер рассказал, что приехал в Чеченскую Республику на награждение за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного. 

По словам Лебедева, ему даже удалось пообщаться с Кадыровым с глазу на глаз, хоть и недолго, около пяти минут. Дизайнер лично извинился перед чеченским лидером за все, что могло его задеть в высказываниях Лебедева. При этом, он заявил, что всегда уважал и часто хвалил Кадырова за принимаемые им решения, несмотря на то, что сейчас в России «это не модно».

«В этом посте подтверждаю свое совершеннейшее почтение Рамзану, прошу прощения и извиняюсь», - подытожил Лебедев.

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#рамзан кадыров
#чечня
#дизайнеры
#награда
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В Москве ищут пропавшую без вести актрису Елену Кондулайнен
06 октября 2023, 16:19

Фото: iStock/Motortion

65-летняя заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен пропала без вести в столице.
Об этом пишет «Экспресс газета». Худрук Театра Луны, где служила артистка, Евгений Герасимов  ничего не знает о местонахождении Кондулайнен.
 
«В театре её нет. Дома тоже. Друзья не знают, где она», — сказал Герасимов.
Стилист Игорь Калмыков, который работал многие годы с артисткой, также не может связаться с ней.
 
«Телефон молчит. Переживаю», —говорит Калмыков.
В соцсетях Кондулайнен давно не появлялась. Последний пост был опубликован в феврале 2022 года. Она жаловалась, что её соседи недовольны частыми приездами журналистов к её дому и угрожают вызвать полицию.

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#актриса
#чп
#поиски
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Жена комика Комиссаренко впервые прокомментировала скандал с порно
06 октября 2023, 15:34

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Новоиспеченная супруга белорусского комика Славы Комиссаренко, уличенная в работе в сфере интим-услуг, впервые прокомментировала ситуацию, в своем Telegram-канале.
26-летняя Юлия Шашкова и Комиссаренко расписались 12 сентября, однако, уже две недели спустя интернет повергла в шок скандальная новость. Выяснилось, что Шашкова в прошлом работала вебкам моделью. По информации из других источников, девушка таже снималась в порно и даже оказывала интим-услуги в сауне.

Комик выдержал паузу, и, спустя неделю, написал пост в социальной сети, в котором заявил, что супруга ничего не рассказывала ему о своем прошлом, и продолжила отрицать факты даже после слитых в интернет фото. 

«Много лет назад я подрабатывала вебкам-моделью. Это длилось несколько недель и до сегодняшних дней этот эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляют тебя оставить их самыми потайными и забыть. Я простила себе эту ошибку и на этом ставлю точку всей этой истории», - призналась Шашкова. 

При этом, о нынешнем статусе отношений молодой семьи ни Шашкова, ни Комиссаренко ничего не уточняли.

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«Один глаз перестал видеть»: что известно о смертельной болезни Дроздова
Телеведущий Николай Дроздов опроверг слухи о том, что у него обнаружили рак
06 октября 2023, 14:00

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Тревожные новости о состоянии здоровья телеведущего Николая Дроздова накануне распространились в сети. По информации ряда источников, зоолог был госпитализирован в одну из столичных клиник с раком предстательной железы второй стадии. Редакция «Радио 1» расскажет, что о заболевании Дроздова говорят его близкие и где он находится в настоящее время.

У Дроздова рак


О госпитализации ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова прежде сообщил телеграм-канал SHOT. По информации портала, состояние здоровья телеведущего ухудшилось еще в августе.

Телеграм-канал Mash также опубликовал информацию о проблемах со здоровьем ученого, который якобы обращался в московскую клинику с жалобами на непрекращающиеся боли в желудке. Накануне 86-летнему ведущему провели курс гормональной терапии. Оказалось, что у Дроздова диагностировали рак предстательной железы.

Жена Дроздова опровергла госпитализацию мужа


В беседе с Пятым каналом, супруга Дроздова Татьяна сообщила, что муж находится рядом с ней дома. Она также заявила, что Николая Дроздова уже неоднократно «хоронили» в прессе, но с его здоровьем в настоящее время «все хорошо». По информации телеканала, во время диалога с женой телеведущего было слышно, как он обратился к ней с просьбой прекратить разговор и больше никому не отвечать.

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Друг Дроздова прокомментировал его болезнь


Певец Дмитрий Дунаев опроверг информацию о госпитализации известного зоолога. В беседе с изданием РИА Новости он сообщил, что Дроздов находится дома вместе с супругой и с его здоровьем все в порядке.  

Аналогичными подробностями о состоянии здоровья Дроздова поделился друг семьи художник Константин Мирошник в беседе с RT. Он назвал слухи в интернете враньем и попросил учесть тот факт, что Дроздов перенес перелом ребер, в результате чего у него был задет нерв и один глаз перестал видеть. Однако зрение удалось вернуть, подчеркнул Мирошник.

Дроздов рассказал о своем здоровье


Информацию о госпитализации и диагностирования у себя рака опроверг телеведущий Николай Дроздов. В беседе с телеканалом «Звезда» он сообщил, что новости об онкологии — фейк, он в порядке и находится дома.
 
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#новости
#шоу-бизнес
#россия
#здоровье
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Бузова рассказала, кто был её первым мужчиной
06 октября 2023, 12:49

Фото: istocK /Denisfilm

Певица Ольга Бузова рассказала, что её первым мужчиной был питерский бандит.
«Моим первым мужчиной был бандит из Санкт-Петербурга. У меня так получается, что я влюбляюсь с первого взгляда. Артем – мой первый молодой человек, которого я до сих пор не могу найти», - рассказала певица, пишет Teleprogramma.pro.
По словам Ольги Бузовой, она встретилась с ним в метро, когда спешила на пары, а через месяц ушла из дома. Молодые люди снимали квартирам и жили на стипендию певицы (2,5 тысячи рублей). Продуктами влюблённым помогала сестра Бузовой.
 
Ольга Бузова отметила, что деньги мужчины - не самое важное для неё. Она бы хотела, чтобы её возлюбленный был востребованным, и у него была мечта. А она поможет ее воплотить. Также, по признанию артистки, у неё не было интимных отношений с 2021 года. 

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#любовь
#секс
#шоу-бизнес
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Вера Брежнева рассказала о разводе с Константином Меладзе
06 октября 2023, 11:15

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

В сети обсуждался разрыв между певицей Верой Брежневой и продюсером Константином Меладзе, который ушёл ради неё из семьи с тремя детьми.
МК пишет, что Брежнева наконец поставила точку в слухах. Она подтвердила разрыв с композитором. Певица не стала уточнять точную дату развода с Константином Меладзе. Артистка в своём личном блоге рассказала о новых творческих проектах.
 
«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме», —написала исполнительница в своём блоге.
Вера Брежнева и Константин Меладзе заключили брак в 2015 году в Италии. На церемонии присутствовали только близкие друзья. Роман пары начался ещё в нулевых, когда артистка была участницей группы «ВИА Гра», а Меладзе продюсировал группу.
 
Сейчас Вера Брежнева живёт за границей. По информации СМИ, именно СВО явилась причиной развода пары. Вера якобы потребовала от Константина выступить против России и поддержать Украину. 

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#певица
#развод
#брак
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У телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак
06 октября 2023, 10:00

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

У знаменитого российского телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова обнаружили рак. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. По информации SHOT, последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли.

Согласно результатам диагностики и биопсии, у Дроздова есть злокачественная опухоль предстательной железы. Отмечается, что врачи планируют назначить телеведущему курс химиотерапии, однако ситуация осложнена гипертонической болезнью сердца.

Напомним, в июле Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. В организме телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов, которые повлекли за собой застойные процессы.

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#жалобы
#курс
#опухоль
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