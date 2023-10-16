Лишённый сана протодиакон Андрей Кураев объявил об эмиграции

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Бывший протодиакон, блогер Андрей Кураев планирует покинуть Россию и поселиться в Праге, где собирается продолжить «писать, говорить и читать лекции». Об этом он написал в своём личном блоге.
Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Кураева сана.
Бывший протодиакон отметил, что несколько лет в детстве жил в Праге, поэтому принял решение уехать именно в эту страну.
В европейском государстве блогер планирует найти новую работу, поскольку умеет «писать, говорить и читать лекции», чего в России он не мог делать так, как хотел.
Кураев отметил, что долго размышлял над эмиграцией и всё-таки принял решение покинуть Россию, заявив, что его «московский мир разрушен».
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Бывший протодиакон отметил, что несколько лет в детстве жил в Праге, поэтому принял решение уехать именно в эту страну.
Кураев отметил, что долго размышлял над эмиграцией и всё-таки принял решение покинуть Россию, заявив, что его «московский мир разрушен».
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Анастасия Чинкова