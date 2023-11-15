Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Российская певица Лолита Милявская в интервью YouTube-каналу «Без воды» рассказала, что ей пришлось позвонить своему бывшему мужу Александру Цекало в США, куда он переехал после свадьбы с казахской моделью Дариной Эрвин.
«К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать», — поделилась Лолита.
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