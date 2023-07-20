Ляйсан Утяшева и Павел Воля покорили вулкан

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Заслуженный мастер спорт России по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля улетели на Камчатку. Об этом сообщает издание «Дни.ру»
Ранее сообщалось, что поп-звезда Филипп Киркоров готовится к скорой свадьбе. Имя избранницы артист не назвал, но в его окружении заметили, насколько король российской эстрады счастлив.
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