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Ляйсан Утяшева и Павел Воля покорили вулкан

20 июля 2023, 20:21

Фото: iStock/Anastasia Merzlikina

Заслуженный мастер спорт России по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля улетели на Камчатку. Об этом сообщает издание «Дни.ру»

Супруги улетели за тысячи километров от дома, поскольку их замучила жажда приключений, им захотелось испытать новые яркие эмоции. Их ожидания воплотились в реальность, когда знаменитости покорили спящий вулкан Горелый. Утяшева посоветовала всем своим поклонникам повторить их путь, потому что он подарит бурю непередаваемых эмоций, сообщает портал "Дни.ру"

Ранее сообщалось, что поп-звезда Филипп Киркоров готовится к скорой свадьбе. Имя избранницы артист не назвал, но в его окружении заметили, насколько король российской эстрады счастлив.

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#шоу-бизнес
#знаменитости
#Утяшева
#Воля
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Роза Сябитова рассказала о возвращении в шоу «Давай поженимся!»
20 июля 2023, 20:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с NEWS.ru о возвращении в качестве ведущей в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.
Сябитова сообщила, что телезрители увидят её вместе с бессменной ведущей Ларисой Гузеевой в новом сезоне программы. Последняя, в свою очередь, сказала о том, что целью программы, по–прежнему остаётся создание семьи и здоровых отношений.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении на экраны программы «Давай поженимся!» Съёмки начнутся в середине лета, а первые выпуски выйдут уже в конце августа.

NEWS.ru напоминает, что программа выходила с 2008 по 2022 годы и была временно закрыта из-за начала специальной военной операции на Украине.

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Родион Газманов рассказал, как живёт его семья под санкциями

#шоу-бизнес
#телепрограмма
#ведущая
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Поп-король снова собрался под венец
20 июля 2023, 04:59

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Экс-диджей поп-звезды Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева рассказала о том, что артист готовится к скорой свадьбе. Об этом 20 июля сообщает «Комсомольская правда».
«Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождении его сына Мартина. Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив», — рассказала Гусева.

Певец и сам не так давно признался, что больше не одинок, и встретил женщину своей мечты. Однако имя ее Киркоров раскрывать отказался.

Со своей бывшей супругой Аллой Пугачевой, с которой он прожил 11 лет, артист не общается уже больше пяти лет.

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#Филипп Киркоров
#свадьба
#Катя Гусева
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Родион Газманов рассказал, как живёт его семья под санкциями
19 июля 2023, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Родион Газманов прокомментировал введённые против его семьи санкции. Об этом сообщает «Дни.ру».
Введение санкций против семьи началось ещё в 2014 году, когда Олег Газманов был внесён в «чёрный» список лиц, которым запрещён въезд в Латвию. Объяснялось это тем, что он вместе в Валерией и Иосифом Кобзоном «способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины». Затем Олег и его старший сын Родион ещё неоднократно попадали под санкционные запреты. Последним числится санкционный список президента Украины Владимира Зеленского, в который в этом году попал Родион.

«Сын идет по стопам отца. А если вспомнить, какая великолепная компания находится в этих санкционных списках вместе с нами, то будет понятно: идем по правильному пути», – с улыбкой сообщил певец корреспонденту "Дни.ру"

Он также утверждает, что журналисты больше интересуются санкциями против семьи, чем сами Газмановы. 

«Нет смысла обсуждать мракобесие, которое сейчас творится. Я живу обычной жизнь – у меня нет зарубежной недвижимости и счетов там, нет яхт, которые можно было арестовать. Всё, что у меня есть, находится в России», – пояснил Родион Олегович.

В настоящее время Газманову запрещён въезд в некоторые страны, но он не расстраивается, поскольку считает, что в мире много других интересных государств, которые он может посетить. 

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#санкции
#шоу-бизнес
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Джордж Клуни призвал бороться с вирусом ЧВК «Вагнер» в Африке
19 июля 2023, 04:58

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр и один из основателей проекта по борьбе со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке The Sentry Джордж Клуни призвал создать коалицию, направленную на «уничтожение бизнес-империи ЧВК “Вагнер”». Об этом говорится в колонке Клуни и сооснователя The Sentry Джона Прендергаста для издания The Economist.
Модель ЧВК «Вагнер» представляет «угрозу для мира во всем мире, прав человека и эффективного управления», и одного введения санкций против связанных с ней компаний недостаточно, считают Клуни и Прендергаст.

​По словам актера и правозащитника, ​США, ЕС и другие страны Запада должны сосредоточить свои силы на привлечении «Вагнера» к финансовой и юридической ответственности и создать специальную коалицию, основываясь на опыте противодействия ИГИЛ и «Аль-Каиде».

Они также предложили ужесточить санкции против юристов, финансистов и других людей, предположительно сотрудничающих с «вагнеровцами» в Центральноафриканской республике (ЦАР) и других африканских странах. По мнению основателей Sentry, эти меры затруднят финансирование «Вагнера» и одновременно сдержат тех, кто рассматривал возможность работать с ЧВК. 

Джордж Клуни, в частности, заявил, что ЧВК приватизировала и истощила богатства ЦАР,  «получая плату конфликтным золотом и кровавыми алмазами». Артист считает, что ЧВК, не оставляя следов, расправилась со всеми свидетелями своих злодеяний, включая женщин и детей.

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#Джордж Клуни
#ЧВК «Вагнер»
#ЦАР
#Африка
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Земфира* высказалась о возвращении в Россию
18 июля 2023, 16:56

Фото: istockphoto / cookelma

Знаменитая певица Земфира* в прошлом году уехала из России. Певица вышла на связь с поклонниками и прокомментировала переезд.
Каких-то громких высказываний, в отличии от некоторых уехавших коллег, звезда не делала. Однако, судя по всему, Земфира* вспоминает о России. Об этом сообщает «Утро. Ру». 
 
При этом, в публикациях можно увидеть, что певица не собирается возвращаться на родину.  Также, певица обрадовала поклонников новостью о том, что, возможно, скоро появяться новые песни. 

*признана иноагентом в РФ

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#Земфира*
#Россия
#иноагент
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Психолог Мирная объяснила, с чем связана внезапная активность Костомарова в соцсетях
18 июля 2023, 16:27

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Роман Костомаров активно ведет личный блог. Спортсмен практически ежедневно показывает тренировки из зала.
Психолог Ирина Мирная объяснила, с чем связана внезапная активность фигуриста. Ее слова передают «Дни. Ру» с ссылкой на «Пятый канал». 

По словам эксперта, спортсмены всегда преодолевать себя и перешагивать через трудности ради побед. То есть, это основная цель Костомарова, ради которой он так усердно тренируется. А введение соцсетей подразумевает собой потребность в поддержке и выполнение социальной миссии, на которой заложена его мотивация. 

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#Костомаров
#психолог
#соцсети
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Блогер Мария Погребняк разводится с футболистом Павлом Погребняком через суд
18 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

34-летняя блогер и дизайнер Мария Погребняк обратилась в суд с иском о расторжении брака с 39-летним футболистом Павлом Погребняком.
В пресс-службе Преображенского районного суда сообщили, что в суд поступил иск от Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака, а также об утверждении мирового соглашения об определении места жительства детей, алиментах.
 
Мария Погребняк просит оставить троих сыновей с ней. Раздела имущества не планируется. Дата заседания по процессу в данный момент не назначена.
 
Пара вместе около 17 лет. В 2014 году Мария и Павел Погребняк официально оформили отношения. В апреле 2023 года в СМИ появилась информация о том, что супруги не живут вместе.

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Актер Игорь Петренко задолжал актрисе Екатерине Климовой почти 5 млн рублей алиментов

Жена Гуфа подала на развод
#развод
#Погребняк
#Павел Погребняк
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Актер Игорь Петренко задолжал актрисе Екатерине Климовой почти 5 млн рублей алиментов
18 июля 2023, 09:28

Фото: ФСПП МО

Артист Игорь Петренко накопил миллионные долги по алиментам.
По данным издания «СтарХит», на официальном сайте судебных приставов указана сумма задолженности Петренко — 4 854 190 рублей 14 копеек.
 
Актер не в первый раз накапливает долги по алиментам. В конце прошлого года Петренко выплачивал задолженность в размере 6 млн рублей. После чего попросил через суд снизить размер выплачиваемых алиментов на общих детей с актрисой Екатериной Климовой. Но заявление было возвращено из-за несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
 
Игорь Петренко и Екатерина Климова были женаты 10 лет и развелись в 2014 году.

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#алименты
#Климова
#Петренко
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Актриса Линдси Лохан родила первенца
18 июля 2023, 08:34

Фото: istockphoto/FotoDuets

37-летняя звезда «Чумовой пятницы» Линдси Лохан в первый раз стала мамой.
Just Jared сообщает, что актриса родила сына, которому дала арабское имя Луай. Оно переводится как «защитник». Линдси Лохан поделилась новостью в социальных сетях.

«Наша семья счастлива до Луны и обратно», — написала Линдси Лохан.
Ребёнок появился на свет в Дубае, где последние годы живёт Лохан со своим избранником арабским финансистом Бадером Шаммасом, с которым она познакомилась в 2019 году. В 2022 году пара поженилась. 

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#первенец
#Линдси Лохан
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