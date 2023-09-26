«Любого бы это напугало»: Милохин рассказал, почему покинул Россию во второй раз

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Блогер Даня Милохин в новом интервью Мадонне Мур рассказал, почему покинул Россию через два дня после возвращения из Дубая.
Напомним, что в первый раз блогер уехал из России в Дубай в октябре 2022 года, объяснив это усталостью. Затем, в сентябре 2023 года, Милохин вернулся на родину, но быстро покинул её.
Он рассказал, что причиной такого скорого отъезда стал пост, опубликованный российским общественным деятелем Екатериной Мизулиной в Telegram-канале. Она призвала отправить Милохина на срочную службу, поскольку он «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями».
После этого спикер Госдумы Владислав Даванков призвал ввести так называемый «закон Мизулиной», который будет регулировать отправку «серийных доносчиков» на обязательные работы.
Милохин рассказал, что его очень напугало это заявление, поэтому он принял решение первым же рейсом улететь из России в Дубай.
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Он рассказал, что причиной такого скорого отъезда стал пост, опубликованный российским общественным деятелем Екатериной Мизулиной в Telegram-канале. Она призвала отправить Милохина на срочную службу, поскольку он «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями».
Милохин рассказал, что его очень напугало это заявление, поэтому он принял решение первым же рейсом улететь из России в Дубай.
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Анастасия Чинкова